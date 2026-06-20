Комиссия проверит готовность детских садов Абакана к новому 2026-2027 учебному году

С 22 июня в Абакане начинается проверка готовности образовательных организаций к новому 2026-2027 учебному году. Цель проверки – оценка дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений на соответствие нормативным требованиям, обеспечивающим безопасность, комфорт, сохранность здоровья детей, на создание условий воспитания и обучения. С 22 по 26 июня комиссии предстоит проверить 47 детских садов. Исключение составляет детский сад «Василёк», находящийся на капитальном ремонте. В первый день посещения комиссией дошкольных учреждений будут проверены детские сады «Варенька», «Иванушка», «Умка», «Радуга», «Капитошка», «Золотая рыбка», «Мечта», «Росинка», «Светлячок», «Золотой ключик».

При оценке готовности дошкольных учреждений к новому учебному году внимание будет обращено на создание развивающей предметно-пространственной среды, а это – эстетическое оформление групповых помещений, наличие специализированного дидактического материала, направленного на всестороннее развитие детей; оснащённость оборудованием музыкальных и спортивных залов, кабинетов логопеда, психолога, а также работа систем видеонаблюдения, уровень антитеррористической защищённости и пожарной безопасности.

Члены комиссии оценят и территории детских садов, их эстетическое и санитарно-гигиеническое состояние, функциональность и безопасность игрового и спортивного оборудования, наличие навесов на площадках, наличие малых архитектурных форм и их соответствие установленным стандартам безопасности.

Утверждён состав комиссии по проверке готовности дошкольных учреждений к новому 2026-2027 учебному году. В комиссию вошли профильные специалисты Городского управления образования Администрации г. Абакана, представители родительской общественности, территориального общественного самоуправления.

В 2026-2027 учебном году детские сады города Абакана будут посещать более 11 тысяч детей, в том числе – 1810 вновь принятых в дошкольные учреждения. Из вновь принятых детей – трое в возрасте до одного года, 682 ребёнка – от одного года до двух лет.