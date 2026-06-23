В парке «Комсомольский» обустраивают площадку для выгула и дрессировки собак

В парке «Комсомольский» началось выполнение благоустроительных работ, запланированных на этот год по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»: подрядная организация – «Муниципальный жилищный фонд» выполнит площадку для выгула собак, устройство туалетного комплекса и тротуарной дорожки, площадки для контейнеров ТКО. Сегодня Глава города Абакана Алексей Лемин с профильными специалистами и представителями подрядчика обсудил выполнение.

Алексей Лемин отметил:

– После рейтингового отбора в 2024 году парк «Комсомольский» вошёл в число победителей, и в 2025 году мы установили здесь игровые комплексы, площадки для детей и подростков. До этого мы ставили в парке воркаут, а ещё раньше, в 2019 году, здесь появился скейт-парк. Сейчас – новый этап благоустройства. В этом году мы дошли до тех работ, запрос на которые был уже не один год: площадку для выгула и дрессировки собак, по образу площадки в Парке Культуры и Отдыха, но эта площадка, так скажем, будет более «богатая»: больше по площади, будет больше оборудования – около 10 тренажёров, малых форм, и качели, и тоннели, и обязательно будет скамья с навесом для владельцев животных.

Мы предусмотрели освещение и всю необходимую для площадки инфраструктуру. Она будет отвечать последним требованиям, в том числе здесь будет песчаное покрытие и тамбур.

Также есть необходимость в оборудовании тёплым, хорошим, стационарным туалетом, мы во всех городских парках постепенно их ставим. «Муниципальный жилищный фонд» выполнит дрожки, все необходимые пешеходные связи и будет закупать оборудование. Окончание работ – сентябрь этого года.