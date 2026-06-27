27 июня состоится городской праздник выпускников «Дотянуться до мечты!»

В этот день Абакан станет местом городского праздника, посвящённого окончанию средней школы, а абаканцы станут свидетелями и участниками важного события в жизни выпускников 2026 года.

Проведение городского праздник выпускников – это городская традиция с 30-летней историей. Каждый год в конце июня дружная семья абаканцев собирается вместе на городской праздник молодости и красоты. Этот праздник гармонично вписан в круг одного из главных событий нашего города. Многие поколения выпускников абаканских школ вспоминают его как одну из самых ярких страниц своих школьных лет.

Что является его неизменной главной чертой? Конечно, настроение единения, благодарности, признательности городу, школе, учителям. Это событие готовится силами самих выпускников, учителей, творческих коллективов города. И в этом его уникальность!

Местом проведения праздника станут несколько локаций города. Это – уютная площадь перед Центром детского творчества по улице Вяткина, по которой в праздничной колонне пройдут вчерашние школьники, вступающие в самостоятельную жизнь. На главной спортивной арене столицы Хакасии – спорткомплексе «Саяны» – пройдёт праздничная программа «Дотянуться до мечты!».

В этот день Абакан будет провожать в самостоятельную жизнь 1202 выпускника, завершивших обучение в общеобразовательных учреждениях Абакана, а также на празднике будут присутствовать педагоги, родители и гости нашего города.

Выпускники 2026 года вписали яркую страницу в летопись абаканского образования. Среди них – более 100 победителей и призёров муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, 139 победителей российских, республиканских и муниципальных научно-практических конференций, призёры всероссийских соревнований по разным видам спорта, лауреаты творческих конкурсов по хореографии, сольному и хоровому пению, изобразительному искусству, журналистике. Среди выпускников 2026 года – победители всероссийских конкурсов и соревнований «Большая перемена», «Инженерные кадры России», чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы», обладатели премий Главы города Абакана.

Выпуск 2026 года – спортивный выпуск! 137 выпускников успешно прошли испытания всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и стали обладателями заветных значков. Абитуриенты, имеющие золотой знак ГТО, могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз.

Выпуск 2026 года – социально активный выпуск! Более 300 выпускников являются активистами Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых», членами всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», участниками всероссийского проекта «Хранители истории».

Выпуск 2026 года – интеллектуальный выпуск! 194 отличника учёбы в день городского праздника выпускников получат медали российского уровня «За особые успехи в учении» I и II степеней. 38 абаканским выпускникам, проявившим выдающиеся способности в учёбе и достигшим высот в интеллектуальном труде, творчестве и спорте, будут торжественно вручены медали «Золотая надежда Хакасии».

В программе городского праздника выпускников «Дотянуться до мечты!»:

16:00 – общий сбор выпускников Абакана на площади Центра детского творчества;

16:20 – построение праздничной колонны выпускников и торжественное шествие по городу (ул. Вяткина);

17:00 – праздничная программа на спорткомплексе «Саяны» (вход для горожан и гостей города свободный).