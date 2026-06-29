«Дотянуться до мечты»: праздник выпускников-2026 прошёл в Абакане

Город 27 июня наполнился особенным светом – светом юности, надежд и трогательного прощания: в минувшую субботу в Абакане состоялся городской праздник выпускников «Дотянуться до мечты». В этом году уставная традиция – общегородское чествование выпускников – отметила свой 30-летний юбилей: каждый год в конце июня дружная семья абаканцев собирается вместе, чтобы стать свидетелями красивейшего шествия, которое навсегда остаётся в памяти выпускников как одна из самых ярких страниц школьных лет. В 2026 году абаканские школы выпустили 1202 юношей и девушек.

Об уверенности в будущем успехе абаканских выпускников говорил в своём напутственном слове Глава города Абакана Алексей Лемин:

– Уважаемые выпускники, родители, учителя и наставники! Посмотрите друг на друга! Вы видите 1200 судеб, которые начинают свой разбег. Дорогие родители, посмотрите на своих детей. Ещё недавно они были совсем крохами, которые боялись темноты. Вы давали им руку, когда они делали свои первые шаги. Вы подставляли им плечо, когда они падали. Вы вытирали им слёзы, когда им было грустно. Дорогие родители, ваши дети выросли достойными людьми. Дорогие учителя! Я не представляю, как вы со всем этим справляетесь: шумом, гамом, суетой… с этими вечными – «почему?» и «зачем?» Спасибо вам большое за наших детей! Вы видели их разными: сонными, рассеянными, вы видели их в панике перед ЕГЭ, вы видели их дерзкими, гениальными… Вы верили в них тогда, когда они сами в себя не верили. Низкий вам поклон за это! Дорогие выпускники! Я смотрю на вас и радуюсь, потому что вы такие прекрасные, красивые, умные. Ещё недавно вы были маленькими ребятами, которые бегали с рюкзаками по улицам нашего города, катались на самокатах, прятали дневники с двойками… а сейчас вы уже получили свои аттестаты. Поверьте мне, школа вам дала больше, чем знания и аттестат: школа дала вам друзей, которые останутся с вами на всю жизнь, школа дала вам способность учиться, когда вас никто не заставляет. Школа дала вам способность противостоять всем невзгодам, знание и понимание, что этот мир гораздо больше, чем школьный коридор, и то, что вы способны сделать этот мир лучше. Дорогие ребята, я желаю вам свободы, но не той абстрактной, в которой «я делаю всё, что хочу», а той свободы, где «я сам выбираю и несу ответственность за свой выбор». Ничего не бойтесь, пробуйте, дерзайте, ошибайтесь, падайте, вставайте и идите навстречу своей мечте! Не бойтесь быть другими, не бойтесь быть самими собой и помните: город, в котором вы выросли, навсегда останется вашим родным. И как бы вы далеко ни уехали, Абакан вас любит и ждёт!

Выпускники 2026 года продемонстрировали выдающиеся результаты. Сразу 10 выпускников покорили вершину ЕГЭ, получив заветные 100 баллов. Особо отличились ученики Лицея имени Н.Г. Булакина, школ № 1, 11, 25, 26, 31, 29. Благодаря уникальному достижению на ЕГЭ выпускника школы № 1 Дмитрия Циплякова, который достиг максимальных баллов сразу в двух областях знаний, появился новый термин – «мультибалльник». 2026 – поистине «звёздный» выпуск, где 194 человека удостоены российской медали «За особые успехи в учении», а 38 выпускников награждены медалью «Золотая надежда Хакасии».

В каждом из этих юношей и девушек – свет Абакана. Они – наши выпускники: сияющие, задумчивые, неповторимые, полные талантов и жажды новых свершений, устремлённые в будущее. Одиннадцать школьных лет промчались единым, незабываемым мгновением. В элегантных костюмах и сияющих платьях они кружились на поле стадиона и танцевали на трибунах стадиона. Знакомые мелодии о школе и о старте новой жизни звучали во весь голос, а торжественный вальс, который выпускники танцевали с особым трепетом, завораживал восторженных родителей.

Учителя, которые на протяжении долгих 11 лет были свидетелями взросления школьников, наблюдали за каждым шагом, не могли сдержать слёз. Время, будто птица, унесло их малышей, тех самых, которые когда-то робко переступили порог огромного школьного здания, а теперь перед ними стоят зрелые личности, каждый со своим уникальным характером, своими принципами и взглядами на жизнь. И это – гордость Абакана, наша бесценная гордость.

Абакан прощается со своими выпускниками, но безусловно верит в их будущее. Желаем вам, дорогие выпускники, найти своё призвание, следовать за своей мечтой и никогда не забывать родной город, который всегда будет рад вашему возвращению. Пусть в ваших сердцах навсегда останется тепло школьных лет и вера в собственные силы! В добрый путь, добро пожаловать во взрослую жизнь!

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