Маркировка мяса и бакалейных товаров

Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана продолжает информировать о поэтапном вступлении в силу требований об обязательной маркировке средствами идентификации в отношении отдельных видов бакалейной и иной пищевой продукции, упакованной в потребительскую упаковку. Информация особенно актуальна для тех, кто занимается производством и реализацией вышеуказанных видов продукции на территории города Абакана.

С 01 августа 2026 года обязательна маркировка для мясных продуктов, кроме колбас.

С 01 сентября 2026 года обязательна маркировка для макаронных изделий, макарон и пюре быстрого приготовления, мёда, мюсли.

С 01 октября 2026 года обязательная маркировка колбасных изделий КФХ и СПК (вся мясная продукция).

С 01 декабря 2026 года обязательна маркировка муки, круп (смесей круп), сухих супов (смеси круп), смесей для приготовления теста.

Для удобства прилагаем пошаговые блок-схемы работы производителя и необходимую информацию (мясо, бакалея).

Напомним, что все хозяйствующие субъекты обязаны регистрироваться в системе маркировки с 01 марта 2026 года.

Для потребителя маркировка означает наличие на продукте «Честного знака», что снижает риск купить некачественные или контрафактные товары.