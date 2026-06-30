Маркировка мяса и бакалейных товаров

Юлия Чурилова Июн 30, 2026 Общество

Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана продолжает информировать о поэтапном вступлении в силу требований об обязательной маркировке средствами идентификации в отношении отдельных видов бакалейной и иной пищевой продукции, упакованной в потребительскую упаковку. Информация особенно актуальна для тех, кто занимается производством и реализацией вышеуказанных видов продукции на территории города Абакана.

С 01 августа 2026 года обязательна маркировка для мясных продуктов, кроме колбас.

С 01 сентября 2026 года обязательна маркировка для макаронных изделий, макарон и пюре быстрого приготовления, мёда, мюсли.

С 01 октября 2026 года обязательная маркировка колбасных изделий КФХ и СПК (вся мясная продукция).

С 01 декабря 2026 года обязательна маркировка муки, круп (смесей круп), сухих супов (смеси круп), смесей для приготовления теста.

Для удобства прилагаем пошаговые блок-схемы работы производителя и необходимую информацию (мясо, бакалея).

Напомним, что все хозяйствующие субъекты обязаны регистрироваться в системе маркировки с 01 марта 2026 года.

Для потребителя маркировка означает наличие на продукте «Честного знака», что снижает риск купить некачественные или контрафактные товары.

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

Добавить комментарий

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2026, All Rights Reserved
.