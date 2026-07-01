Абаканские семиклассники прошли образовательный интенсив в Москве

Совсем недавно в Москве завершился образовательный интенсив по развитию лидерских и организаторских качеств под названием «Предприми себя». Инициаторами мероприятия выступили Московский физико-технический институт и «Рыбаков Фонд». Сотня мальчишек и девчонок со всей страны – победители отборочных этапов подросткового квеста – в течение недели проходили обучение в столичной школе-пансионе Физтеха.

Республику и город Абакан на этом мероприятии представляли трое обучающихся средней общеобразовательной школы № 9 – семиклассники Кристина Баранова, Тимур Винник и Максим Похабов. По мнению учителя математики и мамы одного из ребят, Екатерины Георгиевны Винник, чтобы попасть в Москву, её ученики прошли серьёзный отбор.

На первом этапе им предстояло не только рассказать о себе, но и выполнить конкурсные задания по двум учебным предметам – физике и математике. Далее ученики проходили онлайн-собеседование и готовили совместные творческие работы. Члены жюри оценивали, умеют ли ребята нестандартно мыслить и создавать интересные проекты. «Какой след ты бы хотел оставить в истории?» – на такой вопрос непросто ответить даже взрослому, что уж говорить о подростках. Однако участники конкурсного отбора проявили недюжинную фантазию и сумели удивить.

В итоге из трёх тысяч конкурсантов жюри выбрало лучших – тех, кто стал участником образовательного интенсива в Школе Физтеха. Сотня семиклассников из 37 регионов страны целую неделю развивала в себе лидерские качества, участвовала в тренингах и разнообразных мастер-классах.

По словам одного из участников проекта, Тимура Винника, в школе-пансионе Физтеха ребята из Абакана попали в разные команды. Каждой группе ребят предстояло презентовать свой проект, его же команде досталась интересная, но непростая тема «Проверка микрочипов». Тимур отметил:

– Самое ценное – это навыки командной работы, особенности взаимодействия и распределения ролей, и, конечно, новые знания и впечатления.

Помимо работы над проектами, для ребят проводились разнообразные лекции, среди которых: «Как работать с искусственным интеллектом», «От замысла к реализации» и другие. Из досуговых мероприятий особо запомнились экскурсия по МФТИ и обзорная прогулка по Москве. Также у ребят было достаточно времени для активного отдыха – зарядки, плавания, йоги и единоборств. Проводились для участников интенсива творческие занятия по изобразительному искусству, по прикладному мастерству, где каждый подросток мог найти себе занятие по душе.

По замыслу организаторов, Всероссийский конкурс «Большой подростковый квест «Предприми себя» не «вытягивает» таланты из регионов, а даёт каждому участнику возможность раскрыться, выйти на новый уровень и применить приобретённые знания и практики у себя дома. Конкурс направлен, в первую очередь, на поиск и развитие талантливых школьников, демонстрирующих неординарные когнитивные, интеллектуальные и поведенческие способности.

Такой проект был организован впервые. Ребята-участники конкурса отметили, что хотели бы, чтобы подобные мероприятия проводили и другие крупные высшие учебные заведения.

Надеемся, что для наших ребят участие в подобном проекте станет очередной важной ступенькой в процессе внутреннего роста и профессионального самоопределения.

Полина Струнина

заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ № 9»