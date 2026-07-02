Вручены премии за высшие результаты на Едином государственном экзамене

Десять новых имён в наших школах, одиннадцать высших результатов на ЕГЭ: сегодня в Администрации города Абакана вручили премии выпускникам и их учителям. Сегодня перед торжеством и после, в диалогах и шутках отчётливо звучала мысль о том, что результат не определяет человека, но он показывает, что человек умеет ставить цели и достигать их, способен к системной работе, не сдаётся, когда становится сложно или что-то не получается. По результатам, которое показывает школьное образование в Абакане, мы видим, что наша молодёжь становится более прагматичной, более технологичной, но всё же стремится к тому же, к чему стремилась всегда: к своей профессии, в которой можно быть лучшим, где можно применить свои таланты, а премии – премии – это стратегическая инвестиция в репутацию Абакана как города, где ценят и развивают интеллект.

Глава города Абакана Алексей Лемин поздравил выпускников, наставников и родителей с высокими результатами на экзаменах:

– Дорогие выпускники, учителя, родители! Сегодня мы вручаем премии не просто отличникам, мы вручаем премии лучшим из лучших. Лучших из более чем 1200 абаканских выпускников, тем, кто набрал наивысшие 100 баллов на итоговом экзамене. Дорогие ребята, вы доказали, что качественное образование в Абакане – реальность, что абаканские школы дают ту необходимую базу, с которой можно пойти практически в любой вуз страны. правда, к этой базе обязательно требуются талант, упорство, труд, мотивация, цель, и всё это у вас было. Есть такое понятие – «человеческий фактор». Обычно оно используется, когда что-то идёт не так или когда совершается ошибка. Но сегодня я скажу о человеческом факторе с другой стороны. О том, как он влияет на успех. Я благодарен каждому учителю, наставнику, чьё имя сегодня прозвучит. Вы – те, кто превращает человеческий фактор из источника ошибок в источник успехов. У каждого наивысшего результата, несомненно, свой фактор: талант, сила воли, вера в себя, мечта, к которой вы идёте, но и, несомненно, труд и талант педагога, а ещё – ваши родители. Уважаемые родители! Вы – тот человеческий фактор, который работал 11 лет, день за днём. Вы – самые счастливые люди, потому что успех ваших детей – ваш успех. Дорогие выпускники! Вы теперь гордость не только своих родителей, вы – гордость своей школы, гордость города Абакана, и для вас открыты все двери, у вас прекрасный старт, и о ваших успехах мы услышим ещё не раз. Где бы вы ни учились, помните: ваш талант, ваш ум, ваши силы нужны в Абакане, возвращайтесь после учёбы в родной город!

Каждый результат – 100 баллов – премируется, премии получают и выпускники, и учителя. Алексей Лемин, вручая премии, уточнил у каждого выпускника город, куда будут поступать стобалльники. В итоге в Калининград направится 1, в Москву – 2, Санкт-Петербург – 2, Красноярск – 2, Томск – 1, Пекин – 1 и один выпускник пока не сказал, в каком городе продолжит учёбу.

Получивший 100 баллов на ЕГЭ по истории и русскому языку выпускник школы № 1 Дмитрий Ципляков поделился, как такой результат стал возможным:

– Упорство, дисциплина, труд и отдых – это очень важно. Меня во всём поддерживали родители, но главное – самостоятельно трудиться. Важно иметь план подготовки и идти по этому плану, знать, как задания решать, какая система оценивания, если ты это знаешь и готовишься по плану, будет высокий результат. Моя мечта – быть юристом, потом – судьёй. Мне нравится сама стезя: идти по закону, по канве, интересно в этом разобраться, как работает система, государство, общество. Поступать буду или в Москву, или в Петербург, ещё решаю. Я получил такой высокий результат, и есть возможность поучиться в лучших вузах страны. когда такая возможность есть, нужно за неё хвататься и идти к цели.

Премиями по 20 тысяч за каждый результат награждены:

– Дмитрий Ципляков, школа № 1, за результаты по истории и русскому языку;

– Анастасия Березина, школа № 25, за результат по химии;

– Яна Персидских, школа № 11, за результат по химии;

– Надежда Веденеева, Лицей им. Н.Г. Булакина, за результат по литературе;

– Егор Жаков, школа № 29, за результат по информатике;

– Арсений Мартьянов, школа № 1, за результат по профильной математике;

– Михаил Окаёмов, школа № 31, за результат по истории;

– Дарья Триппель, школа № 31, за результат по русскому языку;

– Кристина Хоревская, школа № 1, за результат по русскому языку;

– Максим Шаховалов, школа № 26, за результат по русскому языку.

Наши учителя в результатах выпускников играют ключевую роль, и Абакан подчеркивает высокий статус и заслуги учителя премиями. Почётными грамотами Администрации города Абакана и премиями по 20 тысяч за каждый результат награждены наставники:

– Юлия Валерьевна Алёшечкина, учитель русского языка и литературы, Лицей им. Н.Г. Булакина;

– Вера Васильевна Бохан, учитель химии, школа № 25;

– Руслан Шакирович Велиев, учитель русского языка и литературы, школа № 26;

– Евгения Сергеевна Горожанина, учитель химии, школа № 11;

– Евгений Алексеевич Захаров, учитель истории и обществознания, школа № 1;

– Татьяна Олеговна Колупаева, учитель истории и обществознания, школа № 31;

– Анна Анатольевна Лыхина, учитель русского языка и литературы, школа № 31

– Лариса Николаевна Максименко, учитель информатики, школа № 29;

– Елена Леонидовна Смольянинова, учитель математики, школа № 1;

– Людмила Леонидовна Худякова, учитель русского языка и литературы, школа № 1.

Благодарственными письмами Главы города Абакана отмечены директора школ:

– директор школы № 1 Людмила Борисовна Огурцова;

– директор школы № 11 Ольга Сергеевна Шулбаева;

– директор Лицея имени Николая Генриховича Булакина Ирина Лаврентьевна Яковлева;

– директор школы № 25 Шалико Ивериевич Беруашвили;

– директор школы № 26 Ирина Леонтьевна Табакирова;

– директор школы № 29 Олеся Николаевна Захарова;

– директор школы № 31 Татьяна Александровна Плоцкая.

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