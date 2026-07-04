«Логика дома»: семейные традиции и современные технологии в строительстве

В программе «Сделано в Абакане» мы знакомим жителей города с лучшими представителями местного бизнеса, в их числе – участник юбилейной одноимённой выставки – строительная компания «Логика дома». Компания позиционирует себя как воплощение семейных ценностей и передового инженерного подхода к строительству частных домов. Вот уже много лет компания успешно создаёт уютные и современные дома, которые радуют своих владельцев теплом и комфортом. География строительства охватывает не только Хакасию, но и всю Сибирь. На счету компании – более сотни построенных домов, каждый из которых является результатом тщательной проработки индивидуальных проектов. Глава города Абакана Алексей Лемин и его заместитель по вопросам экономики и финансов Вероника Виницына накануне стали очевидцами того, как строят комфортабельные дома.

История «Логики дома» началась с искреннего желания её основателя – индивидуального предпринимателя Дмитрия Топоева создать доступное и, главное, качественное жильё. Будучи инженером-строителем с многолетним опытом, Дмитрий неоднократно сталкивался с недобросовестными застройщиками, допускающими грубые ошибки в работе: от недостаточного утепления до игнорирования важных строительных норм. Это натолкнуло его на мысль о создании компании, где каждый дом будет результатом тщательной проработки и заботы о будущем владельце. Супруга Дмитрия, Светлана, полностью поддержала эту инициативу, и с момента основания компании является его верным партнёром, вкладывая свою энергию и заботу в общее дело. Вместе они сумели построить успешный семейный бизнес, где каждый проект – это не только результат профессионализма, но и воплощение душевного тепла.

Дмитрий Топоев рассказывает:

– Я часто видел, как люди покупают дома, которые спустя короткое время оказываются сырыми и холодными из-за плохой теплоизоляции. Имея свой опыт, я решил, что нужно делать продукт, который будет вызывать гордость как у строителей, так и удовлетворение у хозяев. Ведь собственный дом – это не просто стены, это – крепость, символ надёжности и комфорта. Проекты разрабатываю я сам, так как я инженер-строитель. С каждым годом стараемся улучшать наш подход, чтобы дома были ещё более современными и технологичными. Где-то подсматриваем идеи у коллег, каждый год вводим улучшения. Сейчас дошли до такого уровня, что можем застраивать целые улицы по типовым проектам. Стараемся, чтобы наши дома были в одном стиле, с отличным качеством эксплуатации, чтобы в домах было тепло, комфортно и уютно. Особое внимание уделяем теплопроводимости в доме. Так как мы живём в Сибири, электроэнергия дорогая, уголь тоже, и, чтобы люди не переплачивали за отопление, стараемся максимально утеплять наши дома. С этого года у нас появился собственный бренд, куда мы добавили все наши компетенции: ИЖС, каркасное домостроение, бани. Сейчас у молодёжи стало популярно жить на земле, а не в квартире, поэтому активно работаем с семейной ипотекой.

В основе большинства проектов – газобетонные блоки, которые ценятся за доступность и простоту монтажа. Однако, чтобы компенсировать их гигроскопичность и обеспечить долговечность, компания применяет систему утепления «мокрый фасад». Это многослойная конструкция, включающая пенополистирольные плиты, армирующий слой со стеклосеткой и финишную декоративную штукатурку. Такая система не только эффективно сохраняет тепло, но и защищает стены от внешних воздействий, создавая непрерывный тепловой контур.

Перекрытия выполняются из железобетонных плит, а фундаменты часто делают комбинированными, сочетая монолитные ленты с готовыми бетонными блоками. Каждый теплотехнический расчёт проводится индивидуально, с учётом всех особенностей климата региона и конкретного проекта. Кроме газобетона, компания также строит дома из других материалов: каркасные дома, модульные банные комплексы и конструкции.

Глава города Абакана Алексей Лемин отметил, что «Логика дома» предлагает уникальное решение жилищного вопроса:

– Жилищный вопрос всегда был острый, и для кого-то важна квартира, кому-то интересно купить жилой дом. Причём, если говорить о нашем застройщике, то эти дома по стоимости меньше, чем квартиры в Абакане. При этом вы получаете не просто жилой дом площадью, сравнимой с трёхкомнатной квартирой, но и по цене дешевле, чем квартиры в городе. Поэтому для многих это – привлекательно. Рынок конкурентный, наш производитель может похвастаться в первую очередь 20-летним опытом работы. Мы живём в Сибири, и большое значение имеет то, как дом будет отапливаться. Хорошие и качественные дома, сделанные по принципу термоса, – очень важно, особенно на стадии эксплуатации, он теплее, быстрее будет прогреваться и сохранять тепло. Я думаю, что при выборе домов важное отличие этой компании, помимо эстетического вида, – это стоимость. Дома по стоимости относятся к классу «эконом», а вот по качеству отделки и применяемых материалов – к классу значительно выше.

Заместитель Главы города Абакана по вопросам экономики и финансов Вероника Виницына добавила:

– Иногда герои нашей программы появляются на выставке, и мы узнаём о них именно оттуда, как это было и с компанией «Логика дома». Мы познакомились на выставке «Сделано в Абакане», хотя Дмитрия мы узнали ещё в 2018 году, он участвовал в конкурсе «Лучшие в бизнесе» в номинации «Лучший молодой предприниматель». Особенно приятно отметить, что это семейный бизнес. Приятно видеть такое длительное нахождение компании на рынке, глубокие компетенции в этом семейном бизнесе – это отдельная категория. Семейный бизнес – это когда люди не просто находятся вместе, но и вместе растут, развиваются, дополняют друг друга, и много интересных проектов строится на таких тёплых отношениях. И то, что сейчас Дмитрий и Светлана доросли до брендирования своих компетенций, формируют и продвигают свой бренд – это очень здорово. Более того, я думаю, что это очень уникально: покупая дом от «Логики дома», люди получают не просто квадратные метры, а дом, построенный с любовью и заботой.