В Аскизском и Бейском районах Республики Хакасия высокая пожарная опасность

Юлия Чурилова Июл 3, 2026 Общество

В Аскизском и Бейском районах Республики Хакасия с 4 по 6 июля 2026 года ожидается высокая пожарная опасность IV класса. Предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды получено от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных возникновением природных пожаров на больших площадях с возможным переходом на населенные пункты, дачные участки, строения КФХ и другие объекты инфраструктуры, задымлением автодорог федерального и местного значения, нарушением транспортного сообщения, увеличением количества ДТП (источник ЧС – высокая пожарная опасность IV класса).

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

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