В Аскизском и Бейском районах Республики Хакасия высокая пожарная опасность

В Аскизском и Бейском районах Республики Хакасия с 4 по 6 июля 2026 года ожидается высокая пожарная опасность IV класса. Предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды получено от Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных возникновением природных пожаров на больших площадях с возможным переходом на населенные пункты, дачные участки, строения КФХ и другие объекты инфраструктуры, задымлением автодорог федерального и местного значения, нарушением транспортного сообщения, увеличением количества ДТП (источник ЧС – высокая пожарная опасность IV класса).