Улица Саянская преображается: завершается монтаж освещения, скоро – новый асфальт

В Абакане на улице Саянская продолжается капитальный ремонт по муниципальной программе «Градостроительная политика». Рабочие уже приступили к строительству линии наружного освещения в границах улиц Декабристов и Рублёва. Также здесь будет выполнено асфальтирование участка дороги от улицы Декабристов до улицы Доможакова, будет нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки и уложен тротуар.

Главный инженер муниципального казённого учреждения «Архоград» Виталий Машин рассказал о ходе работ:

– В этом году на улице Саянская мы проводим два вида работ. Первый – устройство уличного освещения, конкурс выиграл ООО «ЭНКОМ». Сейчас подрядчик уже установил все опоры по улице Саянская, ведёт монтаж светильников. Сумма контракта – более 6 миллионов рублей, срок завершения работ – 30 октября 2026 года. Подрядчик пока выполняет всё в срок, замечаний к нему нет.

Параллельно ведутся работы по устройству дорожного покрытия. Конкурс выиграл индивидуальный предприниматель Акопян А.О. Сумма муниципального контракта – более 23 миллионов рублей. Здесь предусмотрено асфальтирование участка дороги протяжённостью 510 метров – от улицы Декабристов до улицы Доможакова. Ширина новой проезжей части составит 7,5 метров, что обеспечит комфортное движение транспорта. С одной стороны дороги мы обустроим тротуар шириной 2,25 метра. Подрядчик также возьмёт на себя нанесение всей необходимой дорожной разметки и установку дорожных знаков. Срок завершения работ – 30 ноября 2026 года.

На данный момент подрядчик находится на стадии завершения работ по укладке резервных труб. Мы ожидаем, что уже на следующей неделе начнутся подготовительные работы непосредственно под укладку асфальта. Само покрытие будет стандартным, двуслойным: нижний слой – асфальтобетон типа А32 толщиной 8 сантиметров, верхний – типа А16. Эти работы – только начало, в дальнейшем благоустройство улицы Саянской будет продолжено.