В Абакане открылась художественная выставка преподавателей «Под белыми облаками»

В выставочном зале Детской художественной школы имени Дмитрия Иннокентьевича Каратанова открылась выставка преподавателей Аскизской детской школы искусств Леонида Николаевича Канзычакова и Дениса Вячеславовича Саражакова «Под белыми облаками».

Леонид Николаевич Канзычаков родился в 1962 году в деревне Лырсы Аскизского района Хакасии. В 1986 году поступил в Красноярское художественное училище им. В.И. Сурикова, позже окончил Хакасский государственный университет. Более 30 лет преподаёт в Аскизской детской школе искусств, помогая ученикам найти собственный взгляд на мир. В 2021 году удостоен звания «Заслуженный работник культуры Республики Хакасия». Главная тема творчества Леонида Николаевича – родная Хакасия: в пейзажах он передаёт настроение земли – тишину степи, суровость гор, прозрачность воздуха.

Денис Вячеславович Саражаков родился в 1989 году в селе Аскиз. Он – живописец. Окончил Институт искусств Хакасского Государственного университета им. Н.Ф. Катанова. Преподаватель Аскизской детской школы искусств. Член ВТОО «Союза художников России». Участник районных, республиканских, региональных, зарубежных выставок и пленэров.

Выставка будет экспонироваться с 15 июля по 25 августа 2026 года. Выставочный зал ДХШ им.Д.И. Каратанова работает с 10:00 до 18:00, без выходных. Адрес: г. Абакан, ул. Хакасская, 62.

Посещение выставки возможно по Пушкинской карте.