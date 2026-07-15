Алексей Лемин анонсировал уникальные площадки ко Дню города-2026

Юлия Чурилова Июл 15, 2026 Общество

Абакан готовится отметить День города, и в этом году жителей и гостей столицы Хакасии ждут сюрпризы! Глава города Абакана Алексей Лемин поделился яркими подробностями предстоящего праздника в своих социальных сетях.

Алексей Лемин отметил:

Мы всегда стремимся удивить горожан в День города, и 2026 год не станет исключением. Готовим то, чего в Абакане ещё не было, и то, по чему абаканцы успели соскучиться! 

И действительно, программа обещает быть насыщенной и разнообразной. Уже в 12:30 на площадке «Территория детства» состоится грандиозное шествие – пройдут парадом всевозможные коляски, украшенные в стиле сказок народов России. 

С 13:30 на дренажном канале развернётся потрясающее водное шоу – сап-карнавал «Русское в моде». Главное условие для участников – полная стилизация как самого сапбордиста, так и его плавсредства под русские мотивы. Управление культуры, молодёжи и спорта  Администрации города Абакана (vk.com/ukmisabakan) уже принимает заявки на участие в этом зрелищном событии, а также в шествии колясок.

Для любителей скорости и экстрима с 12:00 до 18:00 на парковке у манежа развернётся настоящее шоу. Планируется не только шоу-дрифт, но и захватывающий джип-триал. На специально построенной «Трассе мечты» мощные внедорожники будут преодолевать сложные препятствия, собранные из… кузовов старых «Жигулей»! А для самых юных автолюбителей неподалёку будет оборудована трасса для катания на электромобилях.

Семейный отдых и творчество предлагается провести на правом берегу от первого моста. Там будет организована «Песочница для всей семьи», где каждый желающий сможет вместе с детьми создавать песчаные шедевры.

Алексей Лемин подчеркнул:

Это лишь малая часть наших площадок. Поверьте, скучно не будет никому!

День города в Абакане обещает стать настоящим феерией ярких впечатлений, незабываемых моментов и отличного настроения для всех жителей и гостей столицы Хакасии. Следите за обновлениями программы на официальном сайте администрации города и в социальных сетях!

Полная программа здесь

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

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