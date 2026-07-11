«Абаканская ТЭЦ» будет остановлена с 19 по 23 августа

Уважаемые жители Абакана! С 00:00 19 августа до 24:00 23 августа «Абаканская ТЭЦ» будет остановлена для проведения необходимых ремонтных работ оборудования. В связи с этим в левобережной части Абакана несколько дней не будет горячей воды. Кроме того, с 23:00 19 августа до 23:00 20 августа будет прекращена подача холодной воды: МУП «Водоканал» использует время полного останова теплостанции для проведения для проведения плановых неотложных работ при подготовке сетей и объектов холодного водоснабжения к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов.

Традиционно ТЭЦ останавливается ежегодно для проведения ремонтно-профилактических работ, которые при подаче воды провести невозможно: чтобы отремонтировать котельное оборудование, которое работает при огромных температурных нагрузках, его необходимо полностью остановить, остудить и освободить от воды – сделать это при действующем цикле невозможно. За эти дни специалисты заменят изношенные трубы, уплотнения, горелочные устройства и другие критически важные компоненты, срок службы которых подходит к концу. Это позволяет предотвратить любые аварийные ситуации и внезапные остановки в морозы.

Пока на «Абаканской ТЭЦ» идёт интенсивная подготовка: во время пятидневного останова станции, когда есть возможность оперативно проводить работы на теплосетях, бригады трудятся в усиленном режиме. И в этом году теплосетевое подразделение СГК будет использовать современные технологии и примени робота-диагноста для проверки участков ключевых тепломагистралей.

Понимаем, что временные неудобства, связанные с отсутствием горячей и холодной воды, могут доставить дискомфорт. Просим проявить терпение и понимание. временная пауза жизненно необходима, чтобы зима прошла спокойно, батареи в наших квартирах и домах всегда оставались горячими, а холодная вода поступала бесперебойно. Как только все запланированные работы на «Абаканской ТЭЦ» и сетях будут завершены, подача воды будет планово возобновляться в течение суток 24 августа.