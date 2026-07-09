Город счастливых семей: яркие моменты главного праздника этой недели

Прекрасная добрая традиция Абакана – чествование семей, чьи браки проверены временем! 8 июля в День семьи, любви и верности в Преображенском парке у памятника князю Петру и княгине Февронии, освящённого почти два десятка лет назад правящим архиереем Абаканской епархии Русской православной церкви Ионофаном, горожане признавались, что счастье они находят в семьях. Тёплый уголок городского парка, где 14 октября 2009 года установлена уникальная скульптурная композиция, многие годы – место притяжения влюблённых: сюда в день свадьбы приезжают пары со всей республики, здесь мужья и жёны просят святых о крепкой любви и семейном благополучии.

Торжественное шествие семей нашего города, слова благословения служителей церкви, приветствия представителей власти, Уполномоченного по правам ребёнка и Союза женщин России в Республике Хакасия, концертные выступления и награждение пар, чьи глаза светятся счастьем и любовью, несмотря на то, что созданы их семьи десятки лет назад – неотъемлемые атрибуты этого события.

В этом году особые слова признательности за создание крепких брачных уз звучали в адрес абаканских семей Неделиных, Канашовых, Соловьёвых, Скипор, Лих, Мишиных, Тенятниковых, Анисимовых, Квасовых, Зарецких, Смирновых, Сучковых и Циммерман.

Со словами благословения к собравшимся в Преображенском парке горожанам обратился служитель Спасо-Преображенского кафедрального собора отец Александр:

– День семьи, любви и верности ещё очень молодой, он отмечается в нашей стране менее двадцати лет, но очень важно, что с каждым годом мы видим всё больший отклик нашего народа к тому, чтобы его отмечать. Это замечательно! Любовь – это свойство Божье, верность и вера – это то, что определяет человеческие ценности, лишая нас вражды. В этот день мы говорим о семье. Семья – самое важное, недаром Бог создал Адама и дал ему жену. Сохранение верности в наше время, которое наполнено соблазнами, – большой подвиг, и слава Богу, что у нас есть такие люди, которые не боятся идти трудным путём. Труд верности, труд заботы друг о друге и есть самая большая ценность, живущая в нашем народе. Этим мы и отличаемся от многих народов мира. Милость Божья безгранична, но только всем нам нужно научиться принимать её и благодарить Бога за все его хорошие дела. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры!

На празднике «Счастье нахожу в семье» абаканцы познакомились с 13 городскими семьями, живущими в разных жилых районах столицы Республики Хакасия. Среди них путешественники, железнодорожная династия, педагоги, предприниматели, работники ведомств и предприятий, волонтёры и те, кто своим трудом делают наш город ещё более красивым, а людей – счастливее.

Владимир Яковлевич и Светлана Юрьевна Зарецкие поделились историей создания своей семьи. Светлана Юрьевна рассказала:

– Рука об руку мы идём уже 50 лет. Мы с мужем – историки, учились в Красноярском педагогическом институте. Познакомились студентами в читальном зале библиотеки. Это было летом, мы тогда только сдали сессию. Ходили в кино, театр, дружили… После окончания института я вернулась домой, и Володя приехал ко мне, он жил в Сосновоборске. Мой муж 13 лет работал директором школы в Красном Абакане, а мой педагогический стаж составляет 38 лет.

Владимир Яковлевич продолжил рассказ жены:

– ­Я обратил на неё внимание в институте, когда красивая девчонка ходила по лестницам, а когда увидел её в зале библиотеки, то осмелился подойти. Я сводил Светлану в ресторан и покорил её сердце. С тех пор мы вместе!

По словам супругов, секрет семейного счастья кроется в понимании друг друга, умении услышать, понять и простить. Зарецкие утверждают, что рецепт отношений прост, вот только не очень просто его соблюдать, но если есть желание оставаться рядом с любимым человеком, то всю жизнь приходится учиться, ведь только с годами приходит мудрость и нарабатывается опыт.

Открытые источники информации утверждают, что самый долгий в мире брак длился почти 90 лет. Рекорд принадлежит индийской паре, прожившей в браке с 1853 по 1940 годы. Но и у нас в Абакане есть семьи, которые отметили свой полувековой юбилей уже более десяти лет назад. Союзу Смирновых в этом году исполняется 62 года! Местом встречи молодых стала комсомольская стройка в Братске, куда юные Женя и Аллочка приехали строить ГЭС. Глаза Евгения Александровича и Аллы Трофимовны и сейчас светятся счастьем. Наперебой муж и жена рассказывали историю своего знакомства.

Алла приехала на строительство Братской ГЭС с Дальнего Востока, а Евгений – с дальнего Запада, он в те далёкие годы жил в Украинской Советской Социалистической Республике в городе Краматорске и работал на машиностроительном заводе. Глава семьи вспоминает:

– Мы были молодыми, тогда все ехали на стройки, и я тоже поехал. Там и встретил свою Аллочку, приметил её на студенческой кухне и решил, что с ней точно не пропаду.

Алла Трофимовна призналась, что весельчака Жеку знало всё общежитие, и ей было любопытно узнать, по кому же так «сохнут» девчонки:

– Тогда Женя был уже инженером, а я совсем юной медсестрой. На стройку приехала по рекомендации брата, который после демобилизации из Армии поехал на Братскую ГЭС. Он написал мне в письме «если хочешь, приезжай». Я мечтала работать на большой стройке, поэтому уволилась из госпиталя и отправилась в Сибирь.

Поздравил семьи, которые стали примером многолетней верности и любви, руководитель социальных проектов компании РУСАЛ Александр Штыгашев:

– Семья для каждого из нас – это место силы, место, где нас любят, ценят и ждут. Вы – образец любви! Любовь – это самое искреннее чувство, которое невозможно имитировать, это чувство, которое дарит нам веру в будущее, а верность и есть высшая награда за любовь! Дорогие друзья, я желаю всем вам крепких семей. Пусть в ваших семьях царят мир, любовь и счастье, а над головой будет мирное небо.

О ценности семьи говорила и Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Хакасия Ирина Ауль, которая убеждена, что семья – главная ценность на Земле. Ирина Евгеньевна отметила, что успех России в том, чтобы институт семьи развивался, чтобы становилось больше многодетных семей:

– Для ребёнка ничего лучшего не придумано, чем семья! В семье он учится всему: проявлять заботу к младшим, уважать старших и становиться созидателем. Я всех вас поздравляю с этим особым днём, таким тёплым и душевным праздником – Днём семьи, любви и верности!

Завершила череду официальных поздравлений Управляющий делами Администрации города Абакана Людмила Степанова:

– Замечательно, что этот праздник появился в России! Как хорошо, что и в нашем городе День семьи, любви и верности отмечается со дня его основания – с 2008 года. Каждый год он прирастает новыми традициями: сначала у нас была утверждена премия «За заслуги в семейном воспитании», затем медаль «За любовь и верность», а потом мы придумали городской праздник «Счастье нахожу в семье», и вот в десятый раз мы собираемся в этом парке. Огромное спасибо всем, кто присоединяется к нам, всем нашим социальным партнёрам: Союзу православных женщин Хакасии, Союзу женщин России, Союзу матерей, старостам всех жилых районов, которые входят в состав городского женсовета. На этом празднике мы уже традиционно чествуем наши прекрасные абаканские семьи-долгожители. Дай Бог вам всем долгой жизни, дай Бог вашим детям родителей, которые встретят своих правнуков из роддома.

Праздничную программу для горожан организовал коллектив Абаканского Дворца Молодёжи. Фольклорными выступлениями радовали ансамбль русской народной песни «Воскресение» и песенная артель «Кудель».

Завершилось чествование семей общим хороводом и акцией «Сохрани своё дитя», которая направлена на профилактику абортов, этой традиции в Абакане уже восемь лет.

8 июля во многих уголках Абакана для жителей были установлены фотозоны, к их созданию приложили руки студенты и предприниматели, которые дарили горожанам возможность запечатлеть свои семьи на фоне красивых фоторамок, зеркал и других конструкций. Одна из них – нежное сердце в розовых тонах – была установлена на Театральной площади у фонтана по инициативе ТОС «Центральный». Здесь была инициирована бесплатная фотосессия для жителей города. Все, кто пришли к праздничной фотозоне, получат фотоснимки от профессионального фотографа Марины Королёвой.

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности, в нашем городе завершились, но их обязательно продолжат другие события, которые бережно сохраняют семейные ценности. Дорогие абаканцы, берегите свои чувства, пусть белоснежные лепестки символа праздника – ромашки – олицетворяют чистоту и искренность, а золотистые серединки дарят свет вашему дому, напоминая о важности любви, заботы и нежности друг к другу.

Фотогалерея https://xn--80aaac0ct.xn--p1ai/media/gallery/2026/july/den-semi-lyubvi-i-vernosti.html