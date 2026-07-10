Целевое обучение: время выбирать профессию

Городское управление образования Администрации города Абакана информирует о приёме заявок от выпускников образовательных организаций на предложения заказчиков целевого обучения на Единой цифровой платформе «Работа в России». Приём заявок завершится 20-25 июля 2026 года.

Заказчиками в сфере образования города Абакана сформировано 86 предложений. Детализированная квота, выделенная Министерством просвещения Российской Федерации образовательным организациям, даёт гарантию поступления в образовательные организации высшего образования при минимальных баллах единого государственного экзамена, установленных для поступления.

Также сообщаем, что Хакасский государственный университет имени Николая Фёдоровича Катанова является опорным вузом по подготовке кадров в области хакасского языка, и в настоящий период осуществляется приём документов на целевое обучение по направлению подготовки бакалавриата «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки): русский язык, хакасский язык и литература.

Обращаем внимание, что преимущество целевого обучения – возможность поступления в вуз по квоте с гарантированным трудоустройством.