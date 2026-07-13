Картинная галерея в детском саду: где творчество встречается с искусством

Как познакомить дошкольника с миром живописи, чтобы это было интересно и полезно? В детском саду «Калинка» этот вопрос решают нестандартно – здесь работает инновационная площадка «Картинная галерея. Мир шедевров». В мини-галерее собраны репродукции картин великих русских художников: Левитана, Шишкина, Васнецова, Саврасова. Полотна размещены в доступном для детей пространстве и служат не просто украшением интерьера, а полноценным образовательным инструментом.

Педагоги используют живопись на занятиях по развитию речи – дети описывают сюжеты, делятся эмоциями, придумывают истории. На занятиях по знакомству с окружающим миром картины помогают изучать времена года, природу России и страницы истории. И, конечно, шедевры становятся основой для художественно-эстетического развития: ребята пробуют себя в роли начинающих живописцев, копируя манеру любимых мастеров.

Чтобы знакомство с живописью было живым и запоминающимся, педагоги используют разнообразные формы работы. Это беседы у мольберта, викторины «Узнай картину», занятия-путешествия в мир художника и даже настоящие пленэры, где дети создают пейзажи на свежем воздухе, вдохновляясь творчеством великих.

Для чего это нужно? Развитие эмоционального интеллекта, образного мышления, связной речи, воспитание чувства прекрасного – всё это становится доступным, когда рядом с ребёнком звучат имена великих мастеров, а их произведения можно рассматривать, обсуждать и переосмысливать.

В «Калинке» уверены: приобщение к искусству должно начинаться с раннего детства. Инновационная площадка «Картинная галерея. Мир шедевров» – лучшее тому подтверждение. Ребята с удовольствием рассматривают знакомые полотна, узнают их на репродукциях и с гордостью рассказывают родителям о том, что сегодня «ходили в галерею».