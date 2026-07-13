«За здоровый бизнес!»: Абакан готовится к третьей спартакиаде предпринимателей

В Абакане началась подготовка к уже полюбившемуся событию – спартакиаде предпринимателей «За здоровый бизнес!». В этом году спортивный праздник, который традиционно собирает самых активных представителей местного бизнес-сообщества, пройдёт в особенное время – в год 95-летия нашего любимого города. Организаторы обещают сделать этот день по-настоящему ярким и запоминающимся, подтвердив, что спорт и успешный бизнес – понятия не только совместимые, но и взаимодополняющие.

Уже третий год подряд абаканские предприниматели получат возможность не только показать себя в спортивных состязаниях, но и укрепить деловые связи, познакомиться с новыми партнёрами и просто хорошо провести время в дружеской, неофициальной атмосфере. Этот формат пришёлся по душе представителям бизнес-сообществ, и теперь спартакиада становится одной из самых ожидаемых городских традиций, объединяющей тех, кто строит будущее Абакана.

Сегодня в Администрации города Абакана состоялся первый организационный комитет, где собрались неравнодушные люди, готовые сделать эту спартакиаду особенной. Они обсудили главные идеи, чтобы праздник спорта и бизнеса получился не только зрелищным, но и по-настоящему интересным. Цель события остаётся прежней: показать, что здоровый образ жизни, движение и азарт – неотъемлемая часть успешного предпринимателя. А вот спортивная программа обещает стать настоящим сюрпризом – задания будут креативными и захватывающими, чтобы каждый участник и зритель получил заряд энергии и позитива!

Заместитель Главы города Абакана по вопросам экономики и финансов Вероника Виницына рассказала:

– Символично, что мы проводим уже третью спартакиаду предпринимателей под названием «За здоровый бизнес!». Первый раз – это были пробы, во второй – мы учились на ошибках, а теперь, на третий год, мы можем с уверенностью говорить о зарождении новой городской традиции. Каждый последний четверг августа в Абакане теперь будет посвящён этому замечательному спортивному празднику для предпринимательского сообщества. Помимо уже полюбившихся стартов, мы добавим новые игровые элементы. Мы понимаем, что для предпринимателей важно не только продемонстрировать спортивные навыки, но и наладить общение с коллегами, завязать новые полезные знакомства. В такой непринуждённой атмосфере легче находить единомышленников, людей, которые так же, как и вы, нацелены на успех и достижение амбициозных целей. Ведь, несмотря на расслабленность, это всё же соревнование, стимулирующее к развитию.

В этом году соревнования пройдут в манеже Спорткомплекса имени Николая Генриховича Булакина, площадка которого уже показала себя с наилучшей стороны. Организаторы не могли упустить возможность использовать уникальную инфраструктуру сооружения: в программу включены соревнования по боулдерингу (скалолазанию), что, несомненно, станет «изюминкой» спартакиады и позволит участникам попробовать себя в новом, захватывающем виде спорта. Традиционно, будет проведена и игра на меткость – корнхол.

Участие в спартакиаде открыто для собственников долей в бизнесе, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. Важно понимать, что это – соревнования для самостоятельных бизнес-единиц, а не для коллективов компаний. Именно в этом организаторы видят главную особенность и ценность мероприятия – сбор представителей каждого самостоятельного бизнеса города.

Третья спартакиада предпринимателей «За здоровый бизнес!» состоится 27 августа 2026 года в муниципальном автономном учреждении города Абакана «Спортивном комплексе имени Н.Г. Булакина». Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана начнёт приём заявок 14 июля. Для получения дополнительной информации и подачи заявки можно обращаться в Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана по телефону: 22 - 06 - 90.