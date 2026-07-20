Дождь Бульвару не помеха!

Бульвар выходного дня в это воскресенье был настоящим царством позитива! Счастье витало в воздухе, искрилось в каплях дождя и отражалось в искренних улыбках прохожих. Казалось, даже небо, щедро поливая горожан водой, хотело добавить красок в эту живую картину.

Аллея мгновенно превращалась в пёструю мозаику, когда зонты раскрывались один за другим. Красный, синий, зелёный, в горошек и в полоску, каждый зонт рассказывал свою маленькую, особенную историю.

День дышал музыкой и движением. Мелодии сменяли друг друга, как кадры в добром фильме. Где-то звучал баян, где-то задорный бит. Танцы рождались сами собой, энергия бурлила и переливалась через край, заражая каждого, кто оказывался рядом. Было по-настоящему жарко и на летней эстраде: мастер-класс от «Унисон», зажигательные танцы от «ФРИ МУВ», душевные народные песни от «Сполох» Абаканской ТЭЦ. А затем начались энергичные батлы от SKILL FLY, где соревновались молодые, талантливые брейкеры под руководством Прокопия Тормозакова.

Бульвар выходного дня не обошёлся без традиционных мастер-классов, творческих зарисовок от художников, весёлых игр и уютных товаров ручной работы. Приходите в Черногорский парк в воскресенье!