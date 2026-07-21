День города встретит уникальный сап-карнавал «Русское в моде»

В этом году празднование Дня города в Абакане обещает стать поистине незабываемым! Акватория Парка Культуры и Отдыха преобразится, превратившись в самую стильную и креативную водную арену. Приготовьтесь стать свидетелями и непосредственными участниками уникального зрелища – грандиозного шествия на сапбордах, которое пройдёт под названием «Русское в моде».

Сап-карнавал – это фестиваль творчества, где каждый участник получит возможность продемонстрировать своё уникальное видение русского стиля. Ожидайте невероятное разнообразие оригинальных образов и креативных костюмов, каждое из которых будет отражать глубину и красоту национальной культуры, переосмысленную в современном ключе. Представьте себе: разноцветные паруса, элементы народного костюма, современные интерпретации традиционных мотивов – все это сольётся в едином водном потоке, создавая поистине захватывающее зрелище.

Особую праздничную атмосферу и щедрые подарки подарят наши партнёры: банк «ВТБ» и магазин «Твой сапборд 19». Они готовы наградить самых ярких и талантливых участников, ведь именно они подготовят главные призы для победителей! По итогам сап-карнавала будут вручены два новеньких, современных сапборда.

Все подробности, свежие новости и вдохновляющие истории о подготовке к «Русскому в моде» вы сможете услышать на волнах «Русского радио». Этот информационный партнёр станет главным сообщником площадки сап-карнавала, помогая быть в курсе всех событий.

Не упустите свой шанс стать частью яркого, водного праздника! Регистрация на участие в сап-карнавале «Русское в моде» уже открыта. Чтобы заявить о себе, продемонстрировать свой талант и присоединиться к этому уникальному событию, необходимо заполнить заявку по форме. Также вы можете связаться с Управлением культуры, молодёжи и спорта Администрации города Абакана для получения дополнительной информации по телефону: 305-795.

Создавайте свой уникальный образ, готовьте сапборд, запасайтесь хорошим настроением и до встречи на старте самого модного водного события года!