В лагере отдыха «Звёздный» завершилась смена «ПРОдвижение»

В загородном детском оздоровительном Лагере «Звёздный» на второй смене отдохнули и оздоровились 122 ребёнка из детских общественных объединений разных направлений. Юные корреспонденты создали «Медиацентр», они писали пресс-релизы и заметки, снимали видеоролики «Из жизни лагеря» и готовили радиопередачи «В эфире «Звёздный FM», освоили азы обработки видео и фотографий с помощью искусственного интеллекта.

Настоящим подарком этого лета для «Звёздного» и всех участников смены стало возвращение, спустя 10 лет, в лагерь известной не только в Республике Хакасия, но и далеко за её пределами хип-хоп школы «Dark Lights», вместе с её создателем и руководителем Павлом Евиленко.

Летний оздоровительный отдых в лагере для участников школы – отличный шанс продемонстрировать свои таланты и научиться новому. Здесь ребята не ограничивались только танцами. Они погрузились в хип-хоп-культуру целиком: осваивали разные стритовые направления, пробовали себя в диджеинге, битбоксинге, граффити и даже в классических русских «ковырялочках» и «моталочках». Помимо регулярных занятий с педагогами-тренерами отряд активно участвовал в общелагерных мероприятиях. Ребята организовывали батлы, джемы, вечеринки, интенсивы и мастер-классы по уличному искусству. А ещё отряд внёс свой вклад в эстетику оформления территорий «Звёздного» и «Меридиана», оставив на память красивые рисунки граффити.

Многолетняя традиция у лагеря «Звёздный» – проведение республиканской профильной смены «Смена первых: юные инспекторы движения». Уже более 10 лет 50 ЮИДовцев из разных муниципалитетов региона участвуют в ней. Большое внимание в программе профильных отрядов ЮИД уделялось ознакомлению с основными ценностями, деятельностью и проектами «Движения Первых», а также привлечению ребят к экологической, творческой, спортивной, интеллектуальной и другой конструктивной деятельности.

Участники профильных отрядов ЮИД Региональным отделением Красноярского края «Движения Первых» удостоены поощрения за их участие в работе «Смены первых: юные инспекторы движения». Правила безопасного движение ребята изучали под руководством старшей вожатой Евгении Корольковой и инструктора по спорту Татьяны Липовец в различных формах: через игру на местности «Трасса сплочения», сюжетно-ролевую игру «Автостоп», конкурс рекламных роликов «Не хотите быть в беде, выполняйте ПДД», спортивный праздник «Красный, жёлтый, зелёный», смотр-конкурс агитбригад ЮИД «Зелёная улица», встречи со специалистами РЦДО «Лаборатория безопасности». Все ребята принимали активное участие в мероприятиях и в награду получили памятные яркие рюкзаки со световозвращающими элементами и блокноты от сотрудников ГАИ.

Смена «ПРОдвижение надолго останется в памяти всех её участников, мы говорим ребятам «До новых встреч!» и ждём новых школьников на третью оздоровительную смену «Время побеждать».

Евгения Королькова, старшая вожатая ЗДОЛ «Звёздный»