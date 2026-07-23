В Абакане работников торговли поздравили с профессиональным праздником

Каждый день, переступая порог магазина, мы встречаемся с теми, кто делает нашу жизнь комфортнее и проще – с работниками торговли. От ласковой улыбки бариста до внимательного совета продавца в книжном, от свежих овощей на прилавке до идеально подобранной одежды – за всем этим стоит труд людей, которые являются настоящими столпами нашей повседневности. Эти люди, несмотря на вызовы современного мира бизнеса, ежедневно вносят неоценимый вклад в экономику города, обеспечивая нас всем необходимым и формируя облик Абакана как современного и клиентоориентированного города.

В преддверии профессионального праздника в Администрации города Абакана состоялось торжественное событие, где чествовали именно таких – доброжелательных, вежливых и профессиональных сотрудников сферы торговли. Эти люди – настоящие мастера своего дела, способные прийти на помощь, дать ценный совет и создать позитивное настроение, которое сопровождает нас на протяжении всего дня.

Заместитель Главы города Абакана по вопросам экономики и финансов Вероника Виницына поздравила работников торговли, особо отметив важность этой профессии:

– Дорогие друзья! Я искренне рада приветствовать вас сегодня в Администрации города Абакана. У нас уже сложилась добрая традиция – приглашать работников торговой сферы, чтобы сказать вам спасибо за ваш ежедневный труд. Ваша работа действительно очень важна. Вы – те люди, которые помогают нам делать выбор на полках магазинов, создают атмосферу и превращают шопинг из рутины в приятное хобби. Особенно когда кроме второй половинки есть ещё две дочери – поход по магазинам становится увлекательным семейным мероприятием! Именно благодаря вам товары доходят до своих конечных потребителей. Производители делают всё возможное, чтобы бизнес функционировал, но именно вы находите те самые слова, которые позволяют товару обрести своего хозяина. Своим трудом вы вносите огромный вклад не только в экономику, но и в социальную сферу нашего города. Ваши налоги наполняют бюджет, а это значит, что именно благодаря вашей работе строятся школы, открываются детские сады и благоустраиваются улицы. Спасибо за ваш профессионализм, терпение и тот позитив, который вы дарите жителям Абакана каждый день!

Почётной грамотой Администрации города Абакана за добросовестный труд, высокий профессионализм, обеспечение бесперебойной работы предприятий торговли города Абакана и в связи с празднованием Дня работника торговли награждены:

– Марина Алексеевна Меркулова – кассир МКУ «Абаканский рынок»;

– Татьяна Ивановна Горинова – главный бухгалтер ООО «Авторынок».

За вклад в развитие торговой деятельности в Республике Хакасия Благодарностью Министерства экономического развития Республики Хакасия награждена:

– Татьяна Михайловна Соловьёва – индивидуальный предприниматель, руководитель производства «Соловьёвские колбасы».

Благодарственным письмом Администрации города Абакана отмечены:

– Людмила Алексеевна Гасанова – индивидуальный предприниматель;

– Виктор Маркович Петров – индивидуальный предприниматель;

– Екатерина Исаевна Валегжанина – индивидуальный предприниматель;

– Сергей Владимирович Трегубенко – индивидуальный предприниматель;

– Лаура Максимовна Цой – индивидуальный предприниматель;

– Екатерина Петровна Шуркина – индивидуальный предприниматель;

– Ольга Петровна Кирюшкина – индивидуальный предприниматель;

– Александр Владимирович Шумилин – индивидуальный предприниматель;

– Алена Афанасьевна Пак – индивидуальный предприниматель;

– Тимур Георгиевич Тачеев – директор ООО «Хлебный дом»;

– Байрамдурди Аширович Аннадурдиев – контролёр МКУ «Абаканский рынок»;

– Борис Максимович Сульбиреков – контролёр МКУ «Абаканский рынок»;

– Ирина Валерьевна Соколова – бухглатер ООО «Авторынок»;

– Анна Сергеевна Земцова – старший бухгалтер-кассир ООО «Авторынок»;

– Инна Ивановна Конгарова – индивидуальный предприниматель.

Дорогие работники торговли! Спасибо вам за преданность профессии и за ваш благородный труд, который так важен для каждого жителя нашего города. С праздником!