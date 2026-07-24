Летний семейный досуг с пользой: что предлагает Центр ППМиСП родителям с детьми

Лето – это не просто время отдыха от школьных будней, но и прекрасная возможность укрепить детско-родительские отношения. Сделать каникулы незабываемыми и полезными помогает Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Абакана.

Специалисты Центра подготовили для семей насыщенную программу, где развлечения тесно переплетаются с развитием. Первая половина лета уже подарила участникам много ярких и тёплых моментов. Например, в Центре прошло трогательное мероприятие «Семейные тропинки», где дети вместе со взрослыми рисовали и раскрашивали дорожки, которые ведут домой, обсуждая важность родного очага. А 8 июля специалисты провели акцию «СемьЯ», посвящённую Дню любви, семьи и верности. В этот день большим и маленьким членам семьи предлагали нарисовать общий рисунок, где каждый мог добавить что-то своё. Такое совместное времяпровождение помогает почувствовать близость, доверие, а в результате творческого процесса на свет часто появляются настоящие шедевры.

Помимо масштабных акций, в Центре регулярно проходят камерные развивающие занятия. Большой популярностью пользуется игровой тренинг «Наши эмоции», направленный на развитие эмоциональной сферы детей и проработку различных базовых чувств. Не менее увлекательной стала мастерская по рисованию на камнях и созданию мандал из листьев и цветов «Моё настроение сегодня». Эти арт-терапевтические методики отлично развивают саморегуляцию, помогают осознать свои эмоции и экологично снять накопившуюся агрессию. Конечно, параллельно с групповыми встречами специалисты Центра ежедневно проводят индивидуальные консультации с детьми и их родителями по вопросам воспитания и развития.

Впереди ещё целый месяц лета, и совместная полезная работа продолжается. В августе Центр приглашает семьи города Абакана на АРТ-территорию «Сотворчество», созданную для организации совместного творческого досуга. Мероприятия будут проходить как в самом Центре, так и на свежем воздухе в парке «Орлёнок». По многочисленным просьбам родителей специалисты обязательно повторят тренинг «Наши эмоции». Также планируется запуск нового тренинга «Сочиняем сказку», где участники будут вместе придумывать терапевтические истории, способствующие формированию у детей позитивных жизненных ценностей и ориентиров.

Совместное творчество и общение в стенах Центра позволяют укрепить внутрисемейные связи, дают родителям возможность лучше понять внутренний мир своего ребёнка, а детям – почувствовать надёжную поддержку взрослых. Летние программы становятся для абаканских семей пространством взаимного доверия, где каждый участник приобретает ценный опыт гармоничного взаимодействия, который останется с ним и после окончания каникул.

Педагог-психолог Центра «ППМиСП» Соколова Евгения Игоревна