Прокуратура разъясняет: Новые правила продажи туров вступят в силу с сентября 2026 года

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2026 № 551 с 1 сентября 2026 года изменен порядок реализации турпродуктов. Документ будет действовать до 2032 года, ранее действовавшие правила утрачивают силу.

Что изменится для туристов:

Полная прозрачность тура: в договоре обязаны указать программу пребывания, маршрут, категорию и местонахождение отеля, условия питания, услуги гидов и перевозки внутри страны, а также итоговую цену в рублях.

Предупреждение о рисках: клиента должны проинформировать о правилах въезда, местных обычаях и потенциальной опасности в стране путешествия.

Чёткие правила игры: нормативным правовым актом регламентируется порядок заключения, изменения и расторжения договора, порядок подачи претензий и ответственность сторон.

Нововведения направлены на повышение защищённости туристов и устранение «серых» зон в работе туроператоров и агентов.

Прокуратура г. Абакана