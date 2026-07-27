От хип-хопа до душевных песен: каким было музыкальное воскресенье «Бульвара выходного дня»

Хотим поделиться настроением воскресенья, 26 июля, когда Черногорский парк превратился в множество звуковых ландшафтов. Там прошёл очередной променад «Бульвара выходного дня». Знаете, ведь звуки – это не просто волны, которые улавливает ухо. Это – эмоции, воспоминания, целые истории. Шелест листьев, пение птиц, городской гул, любимые мелодии – всё это складывается в уникальную симфонию нашей жизни.

Летняя эстрада в тот день стала настоящей коллекцией музыкальных и танцевальных сокровищ. Показательные выступления творческого объединения «Dark Lights», тёплые, душевные песни от Владимира Усачёва, концертная программа трио «Настроение», мощный заряд энергии от хип-хоп команды «ФРИ МУВ», яркие выступления вокалистов Центра творческого развития «STARSCREW» и вокалистов студии Абаканской местной организации ВОС.

А на танцевальном пространстве жизнь била ключом, там проходил мастер-класс от «Ladies in dance». Традиционно портретные зарисовки и мастер‑классы притягивали взгляды и дарили новые впечатления. Каждый мог не только наблюдать, но и стать частью события, попробовать себя в чём-то новом, поймать вдохновение и унести с собой кусочек этого дня.

Это воскресенье стало подарком для коллекционеров впечатлений, эмоций и музыки, для всех, кто умеет ценить моменты и собирать их в своём сердце, как самые ценные сокровища.

Напоминаем, что следующий «Бульвар выходного дня» состоится 2 августа.