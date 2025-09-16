Безопасное поведение на железной дороге: правила для всех!

С 1 по 30 сентября 2025 года Абаканская дистанция пути Красноярской железной дороги проводит детский месячник по безопасности «Уступи дорогу поездам!». Цель акции – предупредить несчастные случаи на железнодорожном транспорте и обеспечить безопасность как детей, так и взрослых. К сожалению, каждый год десятки детей становятся жертвами собственной беспечности и пренебрежения правилами безопасности вблизи железнодорожных путей. Железная дорога – это зона повышенной опасности, где даже небольшая ошибка может привести к трагическим последствиям. Статистика показывает, что чаще всего происшествия случаются из-за хождения по путям в неположенных местах и неосторожного поведения вблизи рельсов. Чтобы предотвратить беду, важно помнить и соблюдать несколько простых, но жизненно важных правил.

Переходите железнодорожные пути ТОЛЬКО в специально предназначенных для этого местах: по пешеходным мостам, тоннелям, настилам и переездам. Никогда не переходите пути перед приближающимся поездом: ожидание не занимает много времени, зато спасёт жизнь. Перед переходом обязательно убедитесь, что поблизости нет приближающихся поездов. Ни в коем случае не прячьтесь под вагоном и не перелезайте через автосцепки: любое перемещение должно происходить по надёжной поверхности.

В ожидании поезда стойте подальше от края платформы, обращая особое внимание на сигналы диспетчера и работников станции. Когда поезд прибудет, спокойно займите своё место: посадка и высадка возможна лишь после полной остановки состава. Помните, что любые попытки сесть в движущийся поезд чрезвычайно опасны и абсолютно запрещены.

Не гуляйте и не разрешайте детям играть на железнодорожных путях: детская площадка должна располагаться далеко от дорог и магистралей. Игры с мячом, велосипедом или игрушками на железнодорожных путях недопустимы: потеря игрушки – мелочь по сравнению с жизнью. Также запрещается рисовать на вагонах («граффити»). Это не только вандализм, но и уголовное преступление, которое может повлечь за собой лишение свободы на срок до трёх лет согласно статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Взрослые несут ответственность за контроль и поведение детей вблизи железнодорожных путей. Безопасность на железной дороге начинается с личной ответственности каждого из нас и с примера, который подают родители и воспитатели. Только вместе мы сможем предотвратить трагедии!

Будьте бдительны и осторожны на железнодорожных путях, берегите себя и своих близких!