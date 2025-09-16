Марафон по охране труда: развитие навыков и обмен опытом

Внимание специалистам и руководителям предприятий города Абакана! Приглашаем вас принять участие в масштабном событии – онлайн-марафоне по охране труда, которое станет отличной возможностью повысить знания и профессионализм сотрудников вашей организации.

Принять участие в марафоне могут специалисты и руководители юридических лиц, а также индивидуальные предприниматели и их специалисты, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории города Абакана.

Для участия необходимо подать заявку по установленной форме, а также согласие на обработку персональных данных с 1 октября по 1 ноября 2025 года. Заявки принимаются по адресу: г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 10, кабинет № 8, почтой на этот же адрес или по электронной почте: abakantrud@r-19.ru. Телефон для справок: 22-47-55.

Марафон будет проходить в несколько этапов:

25-28 ноября: участники ежедневно будут получать тесты по электронной почте на темы: «Общие вопросы охраны труда», «Анализ рисков на рабочем месте», «Погрузочно-разгрузочные работы» и «Оказание первой помощи». Тестирование начнётся ровно в 10:00, а завершится в 10:45. Важно уложиться в сроки подачи ответов, иначе баллы не засчитываются.

10 декабря: завершающий день марафона состоится в большом зале Администрации города Абакана, включающий представление визиток на тему «Охрана труда: почему это важно?»; распознавание знаков безопасности; интеллектуальную игру «Самый быстрый».

Победители и призёры будут награждены дипломами и ценными призами. Все участники, прошедшие в финальный этап, получат благодарственные письма и поощрительные призы. Остальные участники марафона также будут отмечены благодарственными письмами.

Подробная информация о марафоне, форма заявки и согласие на обработку персональных данных – в постановлении Администрации города Абакана.

Повысьте профессиональный уровень, укрепите опыт коллег и создайте безопасные условия труда на вашем предприятии!

