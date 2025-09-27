27 сентября – Всемирный день туризма!

Когда мы говорим о туризме, то говорим не только про чемоданы, визы и геометки в соцсетях. Мы говорим про глаза, расширенные от восторга, про запахи уличной еды, которую не решаешься попробовать, про случайные разговоры с незнакомцами, и эти разговоры, и незнакомцев мы потом вспоминаем с особым теплом.

Туризм – это та сфера, которая даёт городам не просто деньги (хотя и их тоже), а ритм: гул на площадях, оживлённые рынки, новые рестораны, восстановленные памятники и новые увлекательные локации, потому что именно туристы не дают местам уснуть. Для детей туризм – такие уроки географии, которые никогда не войдут ни в один учебник: Байкал, Эльбрус, Ивановские озёра – любое место может стать невероятным зрелищем. Для молодёжи туризм – это умение теряться и находиться, договариваться на языке жестов и осознавать: мир одновременно огромный и очень маленький. Для людей зрелого возраста туризм – отличный способ «не заржаветь» и, в свою очередь, передать юным страсть к узнаванию и способность удивляться.

Каждый из нас, друзья, хоть раз был туристом, даже если просто сворачивал не на ту улицу и внезапно обнаруживал дворик, похожий на декорации к фильму. Туризм может быть бюджетным тротуарным сёрфингом в собственном городе или «межгалактическим путешествием» (другая страна вполне может восприниматься как другая планета). Каждый музей – машина времени, каждый парк – заповедник повседневного волшебства. А уж если вы хотя бы раз возвращались из поездки с мыслью «я теперь другой человек», то вы точно понимаете, о чём речь.

Поздравляем всех, кто не сидит на месте! Смотрите на привычное, как будто видите это в первый раз, и вам никогда не станет скучно. Пусть ваш внутренний компас всегда ведёт к чему-то неожиданному!

Глава города Абакана Алексей Лемин

Председатель Совета депутатов города Абакана Альберт Тупикин