Шестнадцать молодых педагогов примут участие в конкурсном отборе на получение знака «Вдохновение» в 2025 году

Конкурсная комиссия завершила приём документов. С 24 по 25 сентября на базе школы № 11 молодые учителя абаканских общеобразовательных учреждений проведут открытые уроки. Воспитатели дошкольных учреждений, участники конкурсного отбора, проведут конкурсные занятия на базе своих учреждений.

Кандидатуры молодых педагогов, участвующих в конкурсном отборе, выдвинуты образовательными организациями, которые они будут представлять на конкурсе. Предварительно их видеопрезентации «Моя профессиональная перспектива» уже получили оценку конкурсной комиссии.

Занятия в детских садах будут оцениваться по таким критериям, как соответствие содержания заявленной теме, поставленным целям и задачам, умение удерживать интерес детей во время занятия, владение методической компетентностью в реализации современных, интерактивных форм и методов обучения. Занятия пройдут в детских садах «Росинка», «Настенька», «Золотая рыбка».

Критерии, по которым будут оцениваться открытые уроки, – это информационная и языковая грамотность, результативность, методическое мастерство и творчество, мотивирование к обучению, ценностные ориентиры.

В конкурсном отборе на получение знака «Вдохновение» участвуют 7 учителей начальных классов из школ №№ 1, 2, 7, 19, 26, 29, 30. Учителя по химии и географии (школа № 30), по русскому языку и литературе (школа № 31), по иностранному языку (Лицей им. Н.Г. Булакина), по истории и обществознанию (школа № 11) и социальный педагог (школа № 29).