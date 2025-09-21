В городской администрации обсудили вопросы безопасности детей

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Абакана рассмотрела несколько важных вопросов: они касались итогов работы по обеспечению оздоровления и занятости в летний период несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах профилактического учёта.

На базе школ города и Центра детского творчества было открыто 27 оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули более четырёх тысяч детей, а также 27 детских центров, спортивных клубов и спортивных площадок. Были трудоустроены 468 подростков.

Для 15 несовершеннолетних, состоящих на учёте, организованы спортивно-туристические мероприятия в парковых зонах города и пеший поход на Ергаки. 19 школьников стали участниками республиканской профильной смены «Ты нужен России!» Летней оздоровительной кампанией были охвачены дети, состоящие на профилактическом учёте и находящиеся в социально опасном положении: одни отдыхали в оздоровительных лагерях, другие посещали пришкольные площадки, третьи – площадки отдыха, организованные учреждениями дополнительного образования.

Председатель Комиссии, заместитель Главы города Абакана по вопросам общественной безопасности и мобилизационной работе Владимир Крафт заслушал доклады представителей ведомств и организаций, отметив важность взаимодействия всех субъектов профилактики в решении вопросов, связанных с безопасностью детей.

Комиссия отметила, что фактов гибели несовершеннолетних на городских водоёмах и объектах железнодорожного транспорта в летний период не зафиксировано. Не зарегистрировано ДТП с погибшими детьми, однако сотрудников дорожной полиции серьёзно беспокоит увеличение дорожных аварий с участием несовершеннолетних.

Прошедшим летом в Абакане в 10 ДТП травмы различной тяжести получили 13 детей до 16 лет, что вдвое больше, чем в 2024 году. Летний период отметился ростом числа дорожных аварий с юными мотоциклистами и велосипедистами.

Инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Абакану Инна Роговая констатировала, что, несмотря на большое количество проведённых мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, вопросы детской дорожной безопасности остаются актуальными:

– К сожалению, мы не можем переломить ситуацию на пешеходных переходах, где взрослые, а вслед за ними и дети не спешиваются с велосипедов и самокатов, и продолжают движение на транспортных средствах, нарушая ПДД и подвергая опасности себя и водителей. Второй момент – несовершеннолетние водители мототехники: родители по-прежнему «идут на поводу» у своих детей, покупая им очень опасные «игрушки», разрешают ими управлять, заведомо зная, что это неправомерно, у детей нет ни водительских удостоверений, ни соответствующих знаний и умений, а самое главное – это смертельно опасно. Равнодушие к собственным детям шокирует!

Работа, направленная на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, будет продолжена в новом учебном году как с несовершеннолетними, так и с родителями.

Учреждения культуры и спорта, подведомственные Управлению культуры, молодёжи и спорта Администрации города Абакана, стали значимыми звеньями в системе предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних. Их деятельность направлена на создание благоприятных условий для развития личности подростков-правонарушителей, позитивных жизненных установок и вовлечения в активную социальную жизнь. В летний период для детей были проведены соревнования, выставки, фестивали творчества и организованы другие события. В настоящее время четыре подростка, состоящих на городском учёте, занимаются спортом в подведомственных учреждениях: «Спортивной школе единоборств», «Комплексной спортивной школе» и «Спортивной школе по туризму».

Председатель Комиссии, заместитель Главы города Абакана по вопросам общественной безопасности и мобилизационной работе Владимир Крафт резюмировал:

– Летний оздоровительный сезон этого года завершился благополучно, было предпринято много усилий, чтобы ни один ребёнок не остался без внимания законных представителей и субъектов профилактики. Огромнейшее количество мероприятий проведено по месту проживания детей во всех жилых районах города. Благодарю всех, но особенно родителей, которые активно включились в работу: многие в своих дворах видели пап, которые устраивали спортивные игры не только со своими детьми, но и соседскими. Уменьшилось количество правонарушений со стороны несовершеннолетних – это положительный результат формирования у наших детей законопослушного поведения, и они начинают понимать значимость и важность соблюдения законов. Однако есть риски, на которые мы обязаны обращать серьёзное внимание, и это – основа нашей работы на предстоящий осенне-зимний период. Большую опасность представляет сеть Интернет, где ребята проводят очень много времени, там дети делятся персональными данными с теми, кто под разными предлогами выманивает эту информацию. На заседаниях мы говорим о том, что со счетов родителей детей уходят огромные суммы на игры, когда ребята хотят «прокачать» своего героя, об использовании запрещённого контента несовершеннолетними, которые впоследствии, становясь заложниками ситуации, боятся признаваться родителям, куда они попали, потому что очень стыдно.

Предупреждение правонарушений в отношении несовершеннолетних является основным направлением в деятельности всех органов и учреждений системы профилактики города Абакана. Работа ведётся планово и на постоянной основе. Итогом заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав станут постановления, в которых всем субъектам профилактики даны рекомендации по улучшению их деятельности в новом учебном году.