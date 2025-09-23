Абаканская «Детская школа искусств № 2» – дом, где живёт вдохновение

В этом году абаканская «Детская школа искусств № 2» отмечает юбилей: 25-летие со дня её создания. Многие отмечают её необычайную творческую атмосферу, в которой живет её Величество Муза….Как сказала одна из молодых преподавателей, бывшая выпускница этого замечательного учреждения, «Школа искусств – дом, где живёт вдохновение», и в преддверии Дня учителя делится с нами своим тёплым текстом о школе преподаватель первой категории художественного отделения Анна Викторовна Ведерникова:

«Когда меня спрашивают, почему я решила стать преподавателем, я улыбаюсь и говорю: «Я просто вернулась домой». И это действительно так. Наша школа искусств – место, где начался мой путь. Иногда мне кажется, что стены этой школы хранят воспоминания: и мои, и сотен других ребят, которые когда-то переступили её порог. Вот уже больше пяти лет я преподаю здесь живопись, но каждый раз, входя в класс, я будто снова становлюсь той самой девочкой с альбомом в руках и красками в рюкзаке.

Когда я впервые пришла в школу искусств, мне было немного страшно. Я попала в уже сложившийся коллектив: дети давно занимались вместе, хорошо знали друг друга, а я была новичком. Помню, как крепко сжимала в руках свой альбом, чувствуя себя чужой среди незнакомых ребят. Казалось, что мне никогда не догнать их, что я опоздала, что ничего не получится…

Но всё изменилось благодаря моему первому преподавателю – Татьяне Алексеевне Виноградской. Она не только открыла для меня мир цвета и формы, но и помогла мне почувствовать себя на своём месте. С удивительной добротой и чуткостью она поддержала меня, познакомила с другими детьми, и вскоре я уже чувствовала себя частью дружной, творческой семьи. Она учила нас не просто технике, а умению видеть: замечать, как свет ложится на яблоко, как небо отражается в луже, как цвет может передавать настроение.

Каждое занятие было наполнено интересом и открытием. В нашей программе было всё: рисунок, живопись, композиция, резьба по дереву, керамика, роспись и даже гобелен. Мы пробовали себя в разных техниках и направлениях, учились мыслить нестандартно, искать собственный стиль. Благодаря такому разнообразию каждый ученик мог найти именно то, что откликается в душе, раскрыть свой творческий голос.

Особенным событием каждого года были летние выезды на пленэр. Каждое лето мы уезжали в лагерь на три недели, и всё это время писали природу с натуры. Утро начиналось с этюдов – озёра, деревья, облака, пронзительно синее небо... Вечерами мы разбирали работы, делились впечатлениями, смотрели, как у кого получилось передать настроение дня. Эти выезды были не только творческими, но и объединяющими: мы становились одной командой, дышали в унисон.

Наша школа искусств всегда была домом сразу для двух удивительных миров – художественного и музыкального. И между этими отделениями никогда не было стен. Мы дружили, вдохновлялись друг другом во многом благодаря нашему директору Наталье Леонтьевне, она всегда поддерживала нас и помогала налаживать сотрудничество. Пока музыканты репетировали в соседних кабинетах, мы рисовали под звуки пианино, домры или баяна. Иногда казалось, что кисть сама двигается по бумаге в такт музыке. А совместные мероприятия стали важной частью школьной жизни. Ни один концерт не обходился без оформления зала нашими работами. Это было настоящее слияние цвета и звука, вдохновения и творчества.

Особая гордость школы – её преподаватели. Здесь работают не просто профессионалы, а настоящие наставники с педагогическим даром. Каждый из них умеет найти подход к любому ребёнку, поддержать, помочь поверить в себя. Я до сих пор учусь у своих коллег не только методике, но и терпению, доброте, внимательности к ученикам. Это невероятно важно: чувствовать, что тебя видят, слышат и принимают.

Сегодня, когда я смотрю на своих учеников, я часто вижу в них себя. Кто-то робко держит кисть, кто-то спорит со мной о цвете и композиции, кто-то уже уверенно строит форму и пишет свет. И мне это нравится. Я хочу, чтобы они чувствовали себя свободными в творчестве, знали, что здесь можно пробовать, ошибаться, искать и находить. Чтобы никто не чувствовал себя одиноким, чтобы каждый ощущал поддержку и понимал: ему здесь рады.

Как преподаватель, я стараюсь передать не только знания и технику, но и то особое чувство причастности к миру искусства, к его красоте и глубине. Я учу их замечать: свет в окне, тонкую линию горизонта, вдохновляющий звук или цвет, который рождает сюжет. Потому что искусство – это не просто умение, это способ чувствовать.

Иногда после уроков я задерживаюсь, просто чтобы немного помолчать, послушать тишину, пройтись по классу и снова почувствовать, как время складывается в мягкую ленту памяти. Эта школа стала для меня не просто местом работы, а настоящим домом – сначала как ученице, теперь – как наставнице.

Пусть проходят годы, меняются поколения, но в этих стенах по-прежнему живёт самое важное – искреннее вдохновение, живая творческая энергия и настоящая любовь к искусству. А значит – и мечта.»