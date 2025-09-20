Волшебницы, создающие особое пространство радости, заботы и открытий

«Настоящие волшебницы» – так в коллективе детского сада «Ёлочка» отзываются о воспитателях Елене Геннадьевне Климовой и Марине Алексеевне Парфеновой.

Елена Геннадьевна Климова – пример профессионализма и сердечного отношения к воспитанникам. Три десятка лет она вдохновляет юных исследователей своим творчеством, добротой и бесконечной теплотой. Для неё воспитание – это миссия, способ передать маленьким воспитанникам первые уроки человечности, нравственности и уважения к миру вокруг.

Создавая уникальную атмосферу доверия и понимания, Елена Геннадьевна превращает группу раннего возраста «Ладушки» в тёплый семейный уголок, где малыши чувствуют себя любимыми и нужными. Каждый день под её чутким руководством ребята открывают чудеса сказочного мира, знакомятся с животными и природой, учатся бережно обращаться с вещами. Формируя в группе развивающую среду, Елена Геннадьевна показывает малышам, насколько прекрасен и интересен путь познания.

Елена Геннадьевна Климова вдохновляет и восхищает всех, кому посчастливилось стать частью её коллектива. Коллеги уважают её за способность вести за собой, а родители доверяют ей самое дорогое – своих детей.

Марина Алексеевна Парфенова – воплощение мудрости и вдохновения. За её плечами почти четыре десятилетия опыта и огромной любви к детям, этот педагог обладает редчайшим даром передавать воспитанникам чувство уверенности и поддержки.

Педагогическое мастерство Марины Алексеевны сочетается с тонким психологическим подходом и глубоким пониманием особенностей ребёнка. Коллеги считают её настоящим примером для подражания, гордятся ею, а молодые специалисты находят в ней надёжного учителя и наставника.

Каждый новый день превращается в путешествие, полное чудес и открытий, куда маленькие исследователи группы «Малютки» отправляются вместе с Мариной Алексеевной. Будь то изучение природных явлений, чтение сказок или творческие мастерские, её занятия всегда отличаются новаторским подходом и глубоким пониманием интересов ребёнка. Её маленькая лаборатория творчества и науки буквально расцветает яркими красками любопытства и радости. Здесь даже простая прогулка по дворику детского сада может превратиться в незабываемое приключение.

В преддверии празднования Дня воспитателя и всех дошкольных работников администрация и коллектив детского сада «Ёлочка» от всей души поздравляют воспитателей:

– Уважаемые коллеги! Здоровья вам, счастья и творческих успехов! Пусть каждое новое открытие ваших подопечных приносит вам радость и удовлетворение. Ведь именно вы создаёте основу для будущего успеха наших детей, формируя добрые сердца и светлые мысли будущих поколений.