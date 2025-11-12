«Сказки нашей балалаечки» получат грант!

По итогам 15-го грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив получат весомую поддержку – почти на 5 миллиардов рублей – 810 проектов из 86 регионов, и один из победителей – абаканский проект «Сказки нашей балалаечки», который придумал художественный руководитель нашего муниципального ансамбля «Звоны» Дмитрий Лашкин! Проект будет выполняться совместно с общественным фондом развития детского творчества города Абакана «Вдохновение». Размер гранта – 680 тысяч 242 рубля.

С фондом «Вдохновение» ансамбль «Звоны» связывают давние узы тёплой дружбы и надёжного партнёрства. Фонд известен в городе Абакане проведением замечательных событий, среди которых Открытый Сибирский фестиваль-конкурс народных культур «Наследники традиций», Межрегиональный конкурс эстрадного и джазового вокала «Открытие», Открытый городской конкурс творческих семей «Талантливы вместе», Всероссийский конкурс академического пения «Вдохновение». Теперь коллекция событий пополнится новым проектом.

Казалось бы, балалайка внешне незатейливая конструкция: треугольный мир, три струны, словно насмешка над сложностью мироздания. Но в этом и заключена её гениальная мистификация, ведь она лишь притворяется простушкой. Её истинная суть – звуковое перевоплощение. Один и тот же инструмент может передать такое пронзительное, щемящее одиночество, что кажется, будто слышишь, как плачет в чистом поле ветер, зацепившись за одинокую берёзу. А через мгновение взрывается таким озорным, почти хулиганским тремоло, что ноги сами пускаются в пляс, сокрушая всякую чопорность и городскую зажатость. Этот контраст – её главная магия, и наш виртуоз Дмитрий Лашкин поделился своими задумками, как будет знакомить заново абаканцев с уникальным русским инструментом:

– Мы делаем детскую программу для школьников. Ближе к лету начинаются пришкольные лагеря, и в нашем концертном зале музыкальной школы имени Александра Кенеля становится очень весело и шумно, и именно этот задор – суть нашей русской балалайки. Для того, чтобы наша площадка для школьников стала увлекательной, на средства гранта сделаем декорации, купим свирели, а ещё вместе с нашей Художественной школой мы создадим уникальную выставку-конкурс детских работ, посвящённых русским народным инструментам. Принимать работы на конкурс начнут уже зимой.

Но главный герой нашего гранта, конечно, балалайка, и в июне на «Бульваре выходного дня» мы подготовим особую акцию: камерный концерт с участием балалаечников и возможностью каждого гостя познакомиться с балалайкой и почувствовать её особую русскую культуру.

Обязательно будем рассказывать о наших событиях, чтобы никто не пропустил сказки нашей балалаечки!

Дмитрий Лашкин уверен, что балалайкой можно и нужно увлечь современных, вечно спешащих людей, оглохших от битов и городского гула, в том, что такими проектами можно провоцировать, не говорить: «Сейчас мы послушаем фольклор», а обрушить на гостей этот звук во всей его первозданной мощи и экстравагантности, показать, что балалайка – не архаика, а русский аналог рок-гитары, инструмент титанической экспрессии. Именно Дмитрию Геннадьевичу, чьи музыкальные номера на балалайке всегда срывают шквалы аплодисментов, веришь: балалайка способна на десятки тембров, от колокольного перезвона до шёпота, от яростного стука до невесомого свиста, способна показать, как в одном наигрыше уживаются философская грусть, достойная Толстого, и скоморошья, почти карнавальная ухмылка.

Думается, именно о таких мастерах и говорил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов при подведении итогов грантового конкурса:

– Поддержку может получить только качественно проработанная, с сильным партнёрским началом, финансово точно выверенная заявка. Команды серьёзно относятся к анализу культурной жизни родных регионов, как итог – мы получаем социокультурные проекты, которые с момента получения грантовых средств востребованы и полностью готовы к тому, чтобы быть реализованными.

Такая высокая оценка директора Фонда заявок конкурсантов как раз говорит о том, что наш ансамбль «Звоны» достиг высокого всероссийского уровня не только в исполнительстве, но и в продвижении культурного кода России. Наши «Звоны» ведут уникальный акустический дневник нации, где каждый звук, каждый наигрыш, каждый куплет это откликаются в нашей генетической памяти, пробуждая саму душу земли – и её удаль, и её тоску, и её лукавую усмешку. 2025 год стал настоящей россыпью побед и подарков «Звонов»: вспомните апрельский концерт «Запоёт гармошка!» с авторскими произведениями, современными инструментальными сочинениями на основе народных мелодий, оригинальными номерами от солистов ансамбля, яркими хореографическими постановками и душевными песнями под гармонь. Вспомните успешную грантовую историю проекта «Домра плюс», благодаря которому в музыкальной школе № 1 им. А.А. Кенеля теперь есть уникальная версия русского струнного инструмента – элегантная трансакустическая домра. Проект «Сказки нашей балалаечки» стал успешным завершением 2025 года – года музыкальных грантовых побед. Поздравляем!

Фонд культурных инициатив: https://xn--80aeeqaabljrdbg6a3ahhcl4ay9hsa.xn--p1ai/news