Диана Мирошниченко и Егор Ваземиллер – участники чемпионата России по плаванию

Чемпионат России по плаванию завершился в Казани вчера, 12 ноября. Ровно шесть дней на плавательных дорожках Дворца водных видов спорта соревновались более тысячи сильнейших спортсменов со всей страны. Республику Хакасия представляли воспитанники абаканской спортивной школы по плаванию, мастера спорта Диана Мирошниченко и Егор Ваземиллер.

В главном старте сезона на короткой воде принимали участие лидеры российского плавания, призеры Олимпийских игр, чемпионы и рекордсмены мира и Европы: Климент Колесников, Евгения Чикунова, Мирон Лифинцев, Егор Корнев, Дарья Клепикова, Кирилл Пригода, Арина Суркова, Иван Кожакин, Илья Бородин, Павел Самусенко, Дарья Трофимова и другие.

Вырвать победу у таких маститых пловцов было очень сложно, но наши ребята работали на пределе своих возможностей и результаты не заставили себя ждать.

Диана Мирошниченко трижды врывалась в число полуфиналистов: на дистанциях 50 м на спине, 50 м баттерфляй и 100 м баттефляй. К сожалению, в число финалистов Диане попасть не удалось (11, 12 и 11 место соответственно), но яркие эмоции получили все болельщики, которые следили за ее выступлением на телеканале «Матч! Арена», а также в рамках прямой трансляции на сайте ФВВСР и в группе ФВВСР в социальной сети ВКонтакте.

Егор Ваземиллер в число полуфиналистов не вошел, но в двух видах программы – 50 м на спине и 100 м на спине - подтвердил звание Мастера спорта России, преодолев эти дистанции за 24.85 сек и 55.92 сек соответственно.

Теперь спортсменам предстоит подготовка к участию во Всероссийских соревнованиях по плаванию "Резерв России" среди юниоров и юниорок. Этот турнир пройдет с 4 по 9 декабря 2025 года в городе Саранске. В число участников этих соревнований также войдут воспитанники абаканской спортивной школы: Ярослав Яркин, Сергей Астанаев и Иван Косьянов. Но это - уже будет совсем другая история…