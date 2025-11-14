Создаём чат-боты в детском саду «Мечта»

Юлия Чурилова Ноя 14, 2025 Общество

В современном мире технологии помогают сделать работу детского сада более удобной и эффективной. Один из таких инструментов – чат-бот. Он может быстро отвечать на вопросы родителей, информировать о расписании, напоминать о событиях и автоматизировать рутину.

В детском саду «Мечта» не только создали собственного чат-бота, но и провели мастер-класс для педагогов, чтобы они сами могли научиться делать подобные боты! Участники мастер-класса, воспитатели из детских садов Абакана, а также из других территорий республики, анализировали, что именно нужно автоматизировать, выбирали платформу (например, Telegram), пошагово продвигались от идеи до запуска, учились создавать сценарии взаимодействия.

Обучение прошло в живой и интерактивной форме – педагоги сразу практиковались и задавали вопросы. Создание своих ботов помогает не только автоматизировать работу, но и развивать цифровую грамотность сотрудников. В будущем планируется расширять возможности бота и обучать ещё больше коллег.

Источник: xn--80aaac0ct.xn--p1ai

