Финансовые возможности и общие действия

С каждым годом формирование городского бюджета становится всё более технологичным, и о том, как сделать процесс максимально эффективным в условиях новых правил, сегодня в городской администрации поговорили руководитель Управления Федерального казначейства по Республике Хакасия Дмитрий Набирухин и Глава города Абакана Алексей Лемин.

Темами беседы стали актуальные вопросы формирования и предстоящего исполнения бюджета 2026 года, а также новшества в бюджетном законодательстве, в том числе – переход на обслуживание лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на Единую бюджетную платформу ГИИС «Электронный бюджет». Предполагается, что эти изменения повысят региональную финансовую дисциплину, скорость операций и позволят иметь единую, чёткую картину по всем муниципальным финансам в режиме реального времени.

Дмитрий Юрьевич презентовал Алексею Викторовичу экземпляр книги «Вклад финансистов Хакасии в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», изданную Управлением Федерального казначейства по Республике Хакасия. Такое издание – уникально, оно напоминает о глубоких исторических корнях финансовой службы и её ответственности перед страной и гражданами, и в определённой степени становится символом преемственности поколений финансистов, следующих принципах честности и ответственности в работе.