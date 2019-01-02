Актриса Мария Кожевникова оказалась в больнице перед Новым годом



34-летняя российская актриса кино, театра, ТВ и политик Мария Кожевникова оказалась в больнице перед самым Новым годом. О чем сама рассказала через Instagram, разместив фото руки с капельницей.

"Вот так держалась, держалась... но самое главное у меня болит душа, мой младшенький сынок болеет. Васечка, моя клеточка, мое сердечко, свет и бесконечная радость", - пожаловалась Мария, попросив подписчиков пожелайте им с сыном здоровья. С чем поклонники не заставили себя ждать.

Следующим постом актриса выложила праздничное фото, подписав, что хоть ей сейчас по-настоящему плохо, не хотелось бы заканчивать год на мрачной ноте. И снова - поддержка поклонников комментариях.

Позже окажется, что Мария подцепила "какой-то просто адский вирус" и у нее началась интоксикация, которой до этого "не было никогда". Но сам Новый год она смогла все же встретить с близкими за праздничным столом. Хотя не в лучшей форме.

Впрочем, беду смог скрасить "нереально красивый и вкусный торт".

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