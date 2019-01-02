Россиянам будут повышать пенсии дважды в год

Пенсионная реформа, которая начала реализовываться в нашей стране со вчерашнего дня, предполагает не только рост такого показателя, как возраст выхода на пенсию. В ее рамках власти России намерены в существенной степени улучшить материальное положение пенсионеров.

На текущий момент среди россиян актуален вопрос о том, каким образом в ближайшее время будут индексироваться пенсии по старости. Люди хотят понять, действительно ли благодаря повышению пенсионного возраста в бюджете страны найдутся дополнительные деньги на более существенную индексацию пенсий.

"Начиная с 1 января 2019 года и заканчивая 2024 годом, индексация пенсий будет осуществляться с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее. Годовая индексация позволит в среднем увеличивать размер пенсий на 1 000 рублей", - поведали специалисты.

Отдельно уточняется, что после 2024 года индексация страховых пенсий по старости будет осуществляться два раза в год. Она будет выше уровня инфляции.

С 1 января 2019 года страховые пенсии по старости в РФ для неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,05%. Таким образом, после данного повышения, средний размер пенсии составит 15 тысяч 414 рублей.

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