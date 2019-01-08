Для актера Бортника не смогли найти места на Котляковском кладбище

08.01.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Для актера Бортника не смогли найти места на Котляковском кладбище
Известный артист Иван Бортник будет похоронен не на Котляковском, а на Троекуровском кладбище.

Как рассказала директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, сначала родственники актера думали, что «на Котляковском кладбище есть место, но его в итоге не оказалось».

Поэтому было решено, что похороны пройдут на Троекуровском кладбище 8 января, передает ТАСС. Прощание же с артистом состоится в Театре на Таганке, где актер служил долгие годы.

Напомним, Иван Бортник этой ночью скончался на 80-м году жизни. Причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

Иван Бортник хорошо знаком зрителям по ролям в таких лентах, как «Родня», «Место встречи изменить нельзя», «Объяснение в любви», «Зеркало для героя», «Иван да Марья» и многим другим. С 1967 года Бортник служил на сцене столичного Театра на Таганке.

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