Вскрытие установило причину смерти Криса Кельми



Работники Наро-Фоминского морга провели вскрытие тела музыканта Криса Кельми, который скончался 1 января в своем доме в Подмосковье. Они сообщили СМИ причины смерти 63-летнего певца.

"Вскрытие было проведено", - передает портал Starhit слова сотрудников морга. Паталогоанатом также сообщил журналистам, что смерть Кельми наступили по естественным причинам и не от алкоголя. "Там хроническое заболевание. С сердцем тоже были проблемы", - сказал источник в морге. Он также добавил, что все необходимые анализы взял судебно-медицинский эксперт, чтобы исключить криминальный характер смерти артиста.

При этом ранее Евгений Суслин, брат покойного, заявлял, что спустя три дня после смерти Криса не было проведено вскрытия и поэтому близкие не могут получить документы, необходимые для захоронения.

Брат артиста и друг покойного Андрей Разин настаивают на открытых похоронах, чтобы с Кельми могли проститься многочисленные поклонники. Разин предлагал организовать церемонию на свои деньги. Однако по некоторым данным Людмила, супруга певца, хочет провести закрытые похороны. Она отказалась общаться с журналистами.



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