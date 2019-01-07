Медведев признал, что пенсионную реформу приняли вопреки мнению народа

07.01.2019 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Медведев признал, что пенсионную реформу приняли вопреки мнению народа

Несмотря на то, что с момента утверждения пенсионной реформы прошло несколько месяцев, данная тема является очень актуальной среди россиян. Люди недоумевают, почему власти пошли на такую меру, проигнорировав позицию большинства граждан.

Инициатором реформы считается премьер-министр Дмитрий Медведев, так как именно он впервые публично объявил о необходимости пенсионных преобразований. Вскоре премьер высказался в том ключе, что власти осознавали, что реформа не нравится многим, но откладывать ее дальше было крайне опасно.

В конечном итоге, как попытался убедить россиян Медведев, люди почувствуют выгоду от пенсионных изменений. Само же решение о повышении возраста выхода на пенсию, как заметил премьер, вряд ли кого-то может удовлетворить. Однако в нынешних реалиях у властей попросту не было иного варианта, добавил премьер-министр.

Ранее Медведев объяснял, что именно благодаря реформе удастся обеспечить более внушительную по своему размеру индексацию пенсионных выплат. В частности, в 2019 году страховые пенсии по старости вырастут на 7,05 процента, тогда как в прежние годы этот показатель не превышал четырех процентов.

Однако россиян подобная перспектива не слишком нравится. Ведь людей буквально вынуждают дольше работать в пожилом возрасте, что для многих является непосильной задачей.

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