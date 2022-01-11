Пожар, убийство, наркопритон – происшествия новогодних каникул в Саяногорске

Серьезных происшествий в Саяногорске и его поселках за новогодние праздники не зафиксировано, сообщает ЕДДС Саяногорска. Однако, последние дни праздничных выходных добавили работы сотрудникам экстренных служб.

Ночью 8 января в Майна случился пожар. Прибывшие за пять минут пожарные обнаружили, что горит надворная постройка. Причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при обращении с печной золой. Как выяснилось, хозяин дома днем ранее чистил от золы печь, после чего еще горячую золу он высыпал недалеко от надворной постройки. В результате спустя несколько часов и произошло возгорание деревянных конструкций. Площадь пожара – 5 квадратных метров.

Также в минувшую субботу в Саяногорске произошло убийство. Смерть 23-летней девушки наступила вследствие причинения тяжких травм, несовместимых с жизнью. По данному факту следственный отдел Саяногорска возбудил уголовное дело. Выяснилось, что происшествие случилось в квартире, где молодая женщина проживала вместе с сожителем. Ночью между молодыми людьми произошла ссора, в ходе которой парень нанес девушке руками множественные удары по голове. От полученных повреждений девушка скончалась на месте. На данный момент мужчина задержан, в ближайшее время он будет допрошен об обстоятельствах совершенного преступления.

Помимо этих происшествий, в праздничные выходные в Саяногорске местный житель предоставлял свою квартиру для изготовления и употребления наркотических средств наркозависимым знакомым. Это выяснили сотрудники подразделения наркоконтроля. Полицейские установили, что саяногорский наркопритон просуществовал несколько дней. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.