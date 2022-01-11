Неизвестные повредили опоры освещения на набережной в Черемушках

Более 50 фонарных столбов выведены из строя. Таков итог новогодних праздников для черемушкинской набережной. В один из дней неизвестные вскрыли электроящики на 32 опорах и просто вырвали из них автоматы.

Набережная находится в оперативном управлении городского КБО. В конце прошлого года, гидроэнергетики Саяно-Шушенской ГЭС пришли коммунальщикам на помощь, и полностью отремонтировали и восстановили освещение на набережной. Однако теперь, в результате акта вандализма, украшение поселка гидроэнергетиков и всего муниципалитета погрузилось в кромешную тьму.

На месте уже побывали сотрудники полиции. Сейчас, вместе со специалистами КБО они оценивают ущерб и проводят проверку по факту порчи имущества на черемушкинской набережной.