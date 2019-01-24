Анастасия Волочкова в стихотворной форме ответила Шнурову

Российская балерина Анастасия Волочкова ответила на пост, в котором лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял старания танцовщицы привлечь к себе внимание с помощью откровенных снимков. В ответ она опубликовала в Instagram стихотворение, адресованное музыканту, и выложила еще одно фото из сугроба.

Волочкова подчеркнула, что не считает себя поэтом, и посмеялась над громким бракоразводным процессом музыканта с Матильдой Шнуровой (настоящее имя Елена Мозговая — прим. «Ленты.ру»). Балерина также поиронизировала над внешним видом лидера «Ленинграда» и его любовью к алкоголю. Помимо этого, она обвинила Шнурова в том, что он собирает «хайп» на стихах про нее.

Разводясь на всю страну,

Ну а че такова?

Делает теперь шпагат.

Как Настя Волочкова?!

Я конечно не поэт,

Как Сережа Шнуров.

Я умею пируэт

И молчать про дружбу.

Не умею столько пить

И выглядеть фигово.

Собирать охват и хайп

На стихах про Волочкову.

«А адрес твой — не Ленинград.ru, где я родилась, а Instagram Анастасии Волочковой», — добавила балерина.

Накануне Шнуров высмеял Волочкову за откровенные снимки в соцсетях, заявив в стихотворной форме, что балерина собирает лайки при помощи шпагата.

В начале января Волочкова привлекла к себе внимание общественности, выложив видео с Мальдивских островов. Балерина заявила, что решила не возвращаться в Россию, однако затем все же прилетела домой и опубликовала голое фото из сугроба.



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