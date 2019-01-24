Связь Брэда Питта и Шарлиз Терон опровергли

24.01.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Связь Брэда Питта и Шарлиз Терон опровергли
Известный актер Брэд Питт и его коллега Шарлиз Терон не состоят в романтических отношениях, сообщает журнал People со ссылкой на источники.

Последний раз артисты виделись во время работы над рекламой часов Breitling. Съемки, в которых также участвовал актер Адам Драйвер, проходили полгода назад. «Они не встречались с тех пор и никогда не были вместе. Информация об их романтических отношениях — ложь», — отметил собеседник издания.

По данным портала Entertainment Tonight, артисты давно знакомы и являются хорошими друзьями. При этом ни один из них не готов к серьезным отношениям. По словам источников сайта, если Питт решит встречаться с кем-то, он, скорее всего, выберет партнершу, чья деятельность никак не связана с кинематографом.

20 января в газете Sun появилась информация о том, что Брэд Питт и Шарлиз Терон встречаются. Сообщалось, что их отношения начались на Рождество после того, как их познакомил Шон Пенн.

В 2014 году Брэдд Питт женился на Анджелине Джоли. У пары шестеро детей, из них трое усыновленных. В сентябре 2016 года актриса подала на развод. Отмечалось, что Джоли была недовольна методами воспитания детей супругом.

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