Собчак рассказала о крупных проблемах после драки Виторгана с Богомоловым



Известная телеведущая, светская львица, бывшая кандидат в президенты РФ, позиционирующая себя как кандидат «против всех», Ксения Собчак сообщила в своем телеграм-канале, что столкнулась с «крупными проблемами». Днем ранее стало известно о драке между супругом Собчак Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым.

Заявление было сделано в ночь на среду, 23 января, — приблизительно через сутки после драки в одном из ресторанов в центре российской столицы своего супруга Максима Виторгана с театральным режиссёром Константином Богомоловым.

«Дорогой антиглянец, понимаю вас, но конкретно сегодня у меня проблемы помасштабнее чем невыплаченная зарплата», — написала Собчак, реагируя на обращённые к ней комментарии подписчиков.

Драка Богомолова и Виторгана на протяжении нескольких часов являлась неподтверждённой информацией.

Однако в течение вторника достоянием широкой общественности стала видеозапись разгоревшегося скандального конфликта.

О полученных травмах и переломе носа с кровоизлиянием на своей странице в социальной сети Instagram сообщил сам Богомолов.

Светской львице Собчак приписывают роман с театральным режиссёром Богомоловым, якобы она даже защищала его в драке с Виторганом.

В то же время отпуск телеведущая, как и соответствует верной женщине, провела со супругом Виторганом.



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