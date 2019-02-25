Самойлова прокомментировала скандал вокруг украинского отбора на Евровидение



Российская певица Юлия Самойлова в интервью телеканалу "360" прокомментировала скандал вокруг финалисток украинского национального отбора на Евровидение сестер Анны и Марии Опанасюк.

По ее мнению, люди уже устали от намеренного разжигания национальной розни на политической почве.

"Это сугубо их (украинцев. — Прим. ред.) дело, но, как вижу в Сети, настрой ярости спадает и остается наконец-то ощущение усталости от всего этого. Общение и отношения между народами Украины, России, Белоруссии входят в прежнюю колею", — считает артистка.

Самойлова отметила, что политика и творчество не должны влиять друг на друга. Она также выразила надежду на то, что общественность понимает недопустимость нынешней ситуации с певицей Maruv и дуэтом Anna Maria. Исполнительница подчеркнула, что "культура объединяет" людей.

"Надеюсь, политические мотивы все же никак не отразятся на честности конкурса в этом году, где Сергей Лазарев и другие артисты в честной борьбе творчества выступят на радость зрителей по всему миру", — заявила собеседница телеканала.

Скандал вокруг сестер Опанасюк разгорелся в пятницу. В эфире одного из украинских телеканалов девушки отказались однозначно ответить на вопрос о принадлежности Крыма и признать и "оккупацию" полуострова. После этого в эфир телепередачи дозвонился один из телезрителей и оскорбил артисток. В субботу во время финала отбора ведущий и члены жюри довели девушек до слез. По словам исполнительниц, из-за этой ситуации они подвергаются травле на Украине.

В финале украинского отбора на Евровидение победила певица Maruv. Национальная общественная телерадиокомпаниия страны передала артистке контракт, в котором есть пункт о запрете ездить на гастроли в Россию, у исполнительницы есть сутки, чтобы принять решение об участии в песенном конкурсе от Украины.



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