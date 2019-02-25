Лидия Федосеева-Шукшина попала в госпиталь с инфарктом

25.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Лидия Федосеева-Шукшина попала в госпиталь с инфарктом
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована в больницу с острым инфарктом. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По информации телеканала, артистка почувствовала недомогание вечером воскресенья, 25 февраля, и жаловалась на боль в груди.

В ноябре 2018-го сообщалось, что Федосеева-Шукшина вышла замуж за российского продюсера Бари Алибасова. Артисты уже состояли в отношениях с 1995 по 1998 год и после расставания остались друзьями. Спустя годы пара решила вновь сойтись и пожениться. Алибасову 71 год, Федосеевой-Шукшиной — 80 лет.

Лидия Федосеева-Шукшина — российская и советская актриса, народная артистка РСФСР. За свою карьеру она сыграла в более чем 80 фильмах. Наиболее известна ролями в таких картинах, как «Двенадцать стульев», «Вам и не снилось», «Они сражались за Родину».

Кроме того, в 2018 году внимание к актрисе было приковано из-за споров родственников о ее квартире в Санкт-Петербурге. Они утверждали, что дочь Марии Шукшиной незаконно продала недвижимость, обманом заставить Федосееву-Шукшину подписать документы.

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