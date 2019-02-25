Появились детали ограбления наркологической клиники Стаса Пьехи



Установлены детали ограбления наркологической клиники Стаса Пьехи в Москве. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, злоумышленник совершил преступление между 16:00 пятницы, 22 февраля, и 10:00 субботы, 23 февраля. Чтобы проникнуть в помещение, неизвестный отжал дверь клиники и прошел в кабинет учредителя, где находился сейф. Полиция еще не установила способ, с помощью которого преступник его взломал.

«Грабитель скрылся, ведется поиск», — подытожил собеседник агентства.

Заявление в полицию от пострадавшей стороны поступило в 14:00 в субботу, 23 февраля. По факту ограбления возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Об ограблении стало известно днем 24 февраля. Сообщалось, что неизвестный в маске вынес из сейфа 1,2 миллиона рублей — выручку за месяц, приготовленную на погашение аренды и зарплат.

Пьеха открыл свою наркологическую клинику в 2015 году по адресу Загородное шоссе, дом 7, корпус 3. По словам артиста, для него это не коммерческий, а социальный проект.



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