До конца программы туристического кешбэка остался 1 день

Очередной этап акции туристического кешбэка, когда россияне могут вернуть часть средств, потраченных на туры по России, завершится досрочно. Программа закончит свою работу в ночь на первое марта. Сокращение сроков акции связано с тем, что средства, выделенные на её финансирование, почти закончились. Такую информацию предоставила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Для того, чтобы воспользоваться программой, необходимо оплатить тур в пределах РФ картой «Мир». Также есть определённые ограничения по срокам выезда и возвращения.

Rusfact.com