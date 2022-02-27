До конца программы туристического кешбэка остался 1 день

Russf Фев 27, 2022 Интересное

Очередной этап акции туристического кешбэка, когда россияне могут вернуть часть средств, потраченных на туры по России, завершится досрочно. Программа закончит свою работу в ночь на первое марта. Сокращение сроков акции связано с тем, что средства, выделенные на её финансирование, почти закончились. Такую информацию предоставила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Для того, чтобы воспользоваться программой, необходимо оплатить тур в пределах РФ картой «Мир». Также есть определённые ограничения по срокам выезда и возвращения.

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