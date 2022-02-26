Посол России в Италии высказался по поводу введённых санкций

Russf Фев 26, 2022 Интересное

Сергей Разов, занимающий пост посла России в Италии, дал интервью, в котором сообщил свое мнение по поводу введённых против РФ санкций. По его словам, ограничительные меры со стороны Запада имеют далекоидущий характер.

Разов считает, что они найдут свое отражение не только в российской экономике, но и в экономике стран ЕС, так как повлияют на стоимость топлива и энергоресурсов. Посол подчёркивает, что правительство России сделает все необходимое, чтобы стабилизировать ситуацию внутри страны и минимизировать влияние санкций на жизнь россиян.

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